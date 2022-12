Voici 5 choses que vous ignorez peut-être sur la radio FM et qui risquent de vous surprendre.

La puce FM est obligatoire dans les smartphones brésiliens et mexicains

Depuis juin 2021 au Brésil, et même quelques années avant au Mexique, tous les nouveaux smartphones qui y sont vendus doivent obligatoirement posséder une puce intégrée permettant de capter la radio FM.

Le but ? Permettre aux régions mal desservies par internet d’accéder à de l’information gratuite, mais aussi d’offrir une sécurité aux citoyens en cas de mesures d’urgence.

En effet, si la majorité des citoyens disposent d’un smartphone capable d’acheminer des appels et des messages textes, très peu ont l’accès aux données mobiles qui permetteraient d’écouter des contenus audio en streaming. Du moins, dans les régions rurales. (Source)

Les ondes FM peuvent aussi envoyer des télécopies

Bien avant qu’on considère l’utilisation des ondes FM pour la transmission de la radio stéréo, des essais de transmission multiplex furent réalisés afin d’acheminer d’autres types de signaux que simplement de l’audio.

En 1934, en plus d’un signal audio sur le canal principal, on testa l’envoi de trois sous-porteuses depuis le 85e étage de l’Empire State Building à New York.

L’une des trois sous-porteuses était un programme de télécopie, l’autre un signal de synchronisation pour le programme de télécopie, ainsi qu’un ordre télégraphique sur la troisième.

La radio FM est obligatoire dans les véhicules en Finlande

En Finlande, une réforme adoptée par le parlement en 2020 oblige l’installation de la radio FM dans tous les nouveaux véhicules.

En effet, toute nouvelle automobile vendue dans ce pays d’Europe doit à tout prix disposer d’un récepteur FM déjà installé à bord. Aucune voiture ne peut y être commercialisée sans en être équipée. (Source)

Le Japon n’a pas les mêmes fréquences FM qu’en Amérique du Nord

Si le Canada et les États-Unis entre autres diffusent de 87,5 à 108 MHz, c’est plutôt sur les fréquences de 76 à 95 MHz que les radios opèrent au Japon.

Jusqu’à il y a quelques années, la section de 90 à 108 MHz était utilisée pour la télé VHF. Or, avec l’arrêt de la télé analogique en juillet 2011, un rapport du ministère de l’Intérieur et des Communications proposa d’étendre la bande FM pour la faire passer jusqu’à la fréquence 95 MHz.

Une partie du spectre (90 à 95 MHz) fut donc attribuée aux stations de radio FM. Ainsi, plusieurs stations qui étaient disponibles jusque-là uniquement sur la bande AM purent émettre sur ces nouvelles fréquences de 90 à 95 MHz. (Source)

Les ondes FM pour la qualité sonore, les ondes AM pour la distance

L’onde AM, qu’on appelle « l’onde porteuse » n’a pas toujours la même amplitude. En revanche, la fréquence demeure la même. De là son nom de bande AM. Comme dans modulation d’amplitude (AM : amplitude modulation).

À l’inverse, la radio FM a toujours la même amplitude mais c’est plutôt la fréquence des ondes hertziennes qui changent. Voilà d’où lui vient son nom de radio FM, comme dans modulation de fréquence (FM : frequency modulation).

La meilleure façon de le comprendre est d’observer ce graphique ci-dessous. Portez votre regard au bord complètement de l’image pour constater le phénomène.

C’est précisément cette caractértistique de la radio FM qui rend la qualité sonore supérieure à la bande AM. En revanche, les ondes ont tendance à voyager beaucoup moins loin.

