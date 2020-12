5 idées de cadeaux de Noël pour l’animateur radio ou le podcasteur adoré

Besoin d’idées de cadeaux de Noël qui plairont à votre animateur ou votre podcasteur préféré? Ne cherchez plus…

Voici une liste mise à jour (le 1er décembre 2020) de suggestions qui lui plairont assurément.

1. Un microphone de qualité

Qu’il possède ou pas une console avec entrée XLR, ce microphone ATR2100x-USB d’Audio-Technica fera des merveilles. Vendu à 150 $ environ, ce microphone hybride dispose non seulement d’une prise XLR mais aussi d’une sortie USB.

Les évaluations sont d’ailleurs plutôt bonnes pour un produit offert à ce prix. Nous-mêmes en possédons un exemplaire au bureau et je dois admettre que la qualité est remarquable pour un tel microphone.

Aussi, le RØDE Podcaster n’est pas dénué d’intérêt non plus pour quiconque cherche un produit de qualité sans dépenser une fortune. Il se détaille à un peu plus de 300 $ sur divers sites en ligne, mais croyez-moi, il en vaut largement le prix.

—

2. Un adaptateur XLR à USB

Si la personne à qui vous destinez votre cadeau possède déjà un excellent micro avec prise XLR, mais qu’elle n’a malheureusement pas d’interface audio externe ou de console de mixage, songez à ce connecteur Shure X2u qui permet de brancher le microphone XLR sur un ordinateur.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de détail suggéré sur le site canadien d’Amazon est de 139 $ avec la livraison gratuite.

—

3. Un bon casque d’écoute

Un bon casque d’écoute pour bien entendre pendant l’enregistrement. Voilà une autre excellente idée de cadeau.

Suivez nos conseils dans l’article « Sachez choisir les bons écouteurs pour vos besoins » ou encore « Pourquoi tu as besoin d’un casque d’écoute avec le câble fixé d’un seul côté ».

Choisissez des écouteurs robustes, entièrement fermés sur les oreilles et doté d’un filage d’un côté.

—

4. Un support à microphone professionnel

Le malheur avec les ensembles pour podcasteur, c’est qu’ils viennent bien souvent avec un support sur pied qu’on pose sur le bureau devant soi. Or, pour enregistrer, ce n’est pas l’idéal. Vraiment pas.

Les supports à micro Thronmax sont non seulement fonctionnels mais ils sont superbes en plus. Regardez notamment le modèle Caster Boom S1 (à filage intégré USB) et S2 (à filage XLR).

Une petite recherche en ligne m’a permis d’en trouver chez des boutiques spécialisées canadiennes à environ 110 $.

Mais remarquez que tout autre modèle moins ‘design’ qu’on fixe au rebord du plan de travail fera tout aussi bien l’affaire. L’idée, c’est de ne plus devoir se tordre le cou pour enregistrer.

—

5. Une console de mixage

Vous êtes prêt à allonger quelques centaines de dollars supplémentaires pour satisfaire pleinement votre podcasteur adoré ? Parfait. Voici deux excellentes suggestions.

La console RØDECaster Pro se détaille aux environs de 850 $ dans les boutiques en ligne, tandis qu’on peut trouver la PodTrak P8 de Zoom (image ci-dessus) à un peu moins de 700 $ sans chercher trop longtemps sur le web.

Certes, le prix d’une console semblable est beaucoup plus élevé qu’une simple interface audio comme cette Focusrite par exemple.

Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’une console de mixage dispose de beaucoup plus d’entrées audio et de fonctionnalités évoluées (ex. : entrée dédiée au téléphone, etc.).

—

Et vous, quels sont vos suggestions ? Écrivez-les ci-dessous.