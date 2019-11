6 conseils que tu vas aimer… mais pas ton fournisseur d’accès internet

Tu paies la grosse facture pour ton internet fixe et mobile, n’est-ce pas? Simplement parce que tu écoutes de la musique et que tu regardes des films et des émissions de télé en ligne.

Voici donc 6 manières de remédier (en grande partie) à ton problème.

D’abord, soyons réalistes.

Plus tu consommes de produits numériques, plus ça te prend des données et de la vitesse.

C’est juste, comment dire? Euh! Logique?

Tu n’as pas assez de vitesse ni de bande passante? Ils ont un forfait supérieur. Mais plus cher; évidemment.

Savais-tu en passant que les Canadiens sont parmi ceux qui paient le plus cher au monde pour leurs forfaits de données mobiles?

Seul espoir de faire baisser ta facture ou du moins améliorer ton sort? Être stratégique.

Voici 6 façons de consommer moins de données, de faire baisser ta facture, bref d’améliorer ton sort et soulager ton portefeuille.

1. Va voir ailleurs si tu peux trouver mieux

Es-tu attaché à ton fournisseur actuel? As-tu pensé qu’il y avait peut-être mieux ailleurs?

Consulte un site comme https://www.planhub.ca et compare les réseaux sans fil ou même les fournisseurs d’accès internet filaire pour voir si le gazon ne serait pas plus vert ailleurs.

Tous les appareils cellulaires vendus au Canada depuis quelques années doivent être déverrouillés et pouvoir fonctionner sur les autres réseaux. Si ton contrat est terminé, n’hésite pas à magasiner ailleurs.

2. Écoute la radio gratuitement

“SPOILER ALERT!”, comme on dit en anglais : nous sommes une association de radios communautaires.

Tu vas peut-être rire, mais des sites comme Radio-Locator.com ou World Radio Map t’aideront à dénicher les radios gratuites (AM, FM, HD Radio ou DAB+ si disponible) près de chez toi.

De l’audio… sans utiliser… de données… mobiles.

(Hé, oui! Oui, ça existe encore!)

Et si pour une raison ou une autre, tu ne possèdes plus de récepteur FM, rends-toi sur le site Kimovil.com afin d’y dénicher ton prochain téléphone cellulaire équipé de la radio FM.

Tu serais surpris à quel point la radio FM pourrait t’être utile dans plusieurs situations.

3. Regarde la télévision sans câble, ni satellite, ni internet

Dans plusieurs agglomérations du pays, ou même dans certaines régions rurales, il est possible de capter plusieurs chaînes numériques de télé. Sans payer un sou d’abonnement.

En fait, il suffit d’avoir un téléviseur pourvu d’un décodeur ATSC. Ça, tous les téléviseurs modernes vendus en Amérique du Nord en sont équipés.

Consulte des sites comme NoCable.org, ReceptionMaps.com ou TV Fool pour voir qu’elles sont les chaînes qu’on peut capter dans ta localité.

Ensuite, équipe-toi d’une petite antenne de télévision HDTV d’à peine quelques dizaines de dollars.

L’émission « Ça vaut le coût » de Télé-Québec en a évalué quelques-unes. Le reportage est disponible jusqu’au 1er septembre 2021.

4. Emprunte des films à la bibliothèque municipale

Netflix ou Disney+ à 9, 10 ou même 12 dollars par mois et par service, ça finit pas coûter cher d’abonnement.

Tu ne consommes pas tellement de films et de documentaires? Sauf que tu souhaites quand même en visionner à l’occasion?

Plusieurs bibliothèques municipales disposent d’un généreux catalogue de films sur DVD ou disque Blu-ray.

Ces films sont souvent accessibles gratuitement ou à très peu de frais lorsqu’on possède une carte de la bibliothèque.

Mieux encore, ces supports numériques renferment dans bien des cas une bande sonore en français en plus de la version anglaise, ce que bien des services en ligne comme Google Play Movie ne sont même pas en mesure d’offrir.

En plus, la cerise sur le gâteau, tu vas ménager la planète. Bravo!

5. Sirote du café pour le wifi gratuit

Les grandes chaînes de restauration rapide offrent à peu près toutes l’accès wifi gratuit lorsqu’on consomme un produit sur place.

Tu t’y rends pour la pause-café quotidienne; que tu paies d’ailleurs chèrement soit dit en passant.

Profites-en donc en même temps pour mettre à jour tes applications mobiles et consulter tes médias sociaux sans gêne. Évidemment, pas besoin d’exagérer en téléchargeant le dernier film HD lourd de 3 gigaoctets. Tu risques de te faire bloquer.

Mais les 30 ou 50 mégaoctets (Mo) que tu grappilleras ici et là quotidiennement pour consulter les statuts Facebook de tes amis et mettre à jour tes apps mobiles te feront épargner près d’un gigaoctet (1 Go) à soustraire de ta facture mensuelle d’internet sans fil.

P.S. Fais donc la même chose quand tu vas faire réparer ta bagnole au garage. Déjà que tu paies assez cher pour leurs services. Alors, faut pas te gêner s’ils offrent le wifi.

6. Repousse tes données inutilisées au mois suivant

Depuis quelque temps, des fournisseurs de téléphonie mobile bousculent (un peu) leurs rivaux en permettant à leurs abonnés de repousser les données mobiles inutilisées au mois suivant.

C’est le cas de Fizz Mobile (uniquement au Québec et Ottawa) ainsi que Xplore Mobile (uniquement au Manitoba).

Mieux encore, leurs forfaits sont moins dispendieux et souvent plus généreux que les grands compétiteurs connus. Wow!

Tu pars en camping durant l’été et tu auras besoin de plus de données en déplacement puisque tu n’auras évidemment pas l’accès au wifi là-bas.

Il pourrait être pertinent de ménager un peu tes données avant ton départ, afin d’en avoir davantage pendant ton voyage et éviter ainsi de devoir payer pour des frais de données excédentaires.

Astucieux, non?

Si tu as d’autres astuces pour réduire ta consommation de données, faire baisser le coup de ta facture ou même carrément te priver d’internet dans certaines situations, vas-y. Commente ci-dessous.