C’est plus facile d’enregistrer son émission chez soi grâce à ces 9 trucs infaillibles

Temps de lecture (moyen) : 4 minutes

Comment bien travailler et rester concentré lorsqu’on est chez soi pour réaliser son émission radiophonique ou son podcast? Voici 9 trucs pour y arriver.

De nos jours, les avancées technologiques permettent aux animateurs en herbe de réaliser chez eux des productions sonores de qualité qu’il aurait jadis été impensable d’accomplir autrement qu’en se rendant à la radio.

D’excellents logiciels d’édition sonore existent à de bons prix. Les microphones de bonne qualité sont relativement abordables. Des interfaces audio et des consoles de bonne conception sont à la portée d’à peu près toutes les bourses.

D’accord, mais comment ne pas se disperser et produire chez soi sa propre émission radiophonique de qualité, quand les réseaux sociaux nous envoient des notifications à tout moment et que les autres membres de la famille vivent eux aussi dans la maison? Voici 9 trucs infaillibles.

1) Faites un plan et tenez-vous-y

Faites comme si vous étiez en direct. Préparez un canevas de votre émission, il sera ainsi plus facile de rester concentré. Avec une bonne feuille de route, vous saurez où vous en êtes rendus dans votre session d’enregistrement et ce qu’il vous reste à accomplir avant le montage final et l’envoi aux radios.

2) La clé d’un bon produit? Une bonne préparation

Vous avez un canevas et savez de quoi aura l’air l’émission. Sauf que votre recherche est-elle faite? Et toutes vos chansons ont-elles été trouvées? Ce n’est pas en pleine session d’enregistrement qu’il faut commencer à fouiller Internet à la recherche de thèmes à aborder et de chansons à faire jouer dans votre émission. Il y a du travail à réaliser en amont avant d’entrer en production.

3) Établissez une routine

Déterminez un moment de la journée ou de la semaine qui sera consacré à l’enregistrement de votre émission. Comme si vous aviez une émission régulière. À ces heures-là, ce ne sera ni le temps de discuter sur votre messagerie ou de jouer au poker en ligne. Ce sera votre session d’enregistrement. De cette façon, vous serez aussi en mesure de mieux respecter vos échéanciers de livraison.

4) Fixez des objectifs et des échéanciers

Vous vous rappelez de vos années d’école? Plus la date de remise d’un devoir était éloignée, plus c’était difficile de se mettre à la tâche pour l’accomplir. Fixez-vous donc des objectifs et des échéanciers. Vous voulez produire une émission hebdomadaire? Parfait. Établissez un calendrier de production et des journées de livraison de votre émission. Tel jour, je fais ma préparation. Telle autre journée, j’enregistre. Puis, je rends mon émission disponible dans le serveur à telle heure le lendemain.

5) Enregistrez aux heures où vous êtes le plus performant

Certains travaillent mieux très tôt, d’autres très tard. Vous n’êtes pas assujettis à un horaire strict puisque vous n’êtes pas en direct. Offrez-vous le luxe d’enregistrer votre émission aux heures où vous estimez être au sommet de votre art. Le plus important? Ne pas déroger à la règle #2. Si l’heure choisie est celle d’enregistrer, alors enregistrez.

6) Aménagez un lieu pour produire votre émission

Choisissez un lieu propice, exempt de tapage, de circulation et, idéalement, plutôt bien insonorisé. Il n’est pas nécessaire que ce soit un bureau complet, car certains podcasteurs réalisent de très bons podcasts même sur de vulgaires ordinateurs portables dans leur salon. Tout le monde n’a pas le loisir d’aménager un immense studio d’enregistrement à la maison. Par contre, assurez-vous au moins que les enfants ne viendront pas quêter leur temps de jeu vidéo pendant que vous êtes en train de produire votre émission. Enfin, enregistrez toujours au même endroit et dans les mêmes conditions pour offrir à chaque fois un produit de qualité comparable.

6) Coupez les ponts avec la vie extérieure

Rien n’est plus distrayant que les réseaux sociaux comme Facebook, Messenger ou Twitter pour perdre l’attention momentanément. Lorsqu’on enregistre, on ne passe pas son temps à jeter un oeil à sa messagerie ou à commenter les photos de voyage de sa copine. On se concentre sur son émission. Point à la ligne.

7) Avertissez vos proches et amis que vous enregistrez

Soyez clair! «Maman, ne m’appelle pas le lundi soir entre 19 et 22 heures, puisque j’enregistre mon émission de radio.» Ça se dit, vous savez. Les gens croient que parce que vous êtes à la maison, vous êtes assurément disponible. Or, ce n’est pas toujours le cas. Surtout pas si l’on est en train d’enregistrer une entrevue pour son émission de radio.

8) Pitou et minou sont-ils comblés et/ou occupés?

Les petits chats et les petits chiens, ça peut être bien beau et bien agréable. Par contre, ça peut être aussi bien dérangeant parfois. Avant de vous enfermer dans votre bulle pour produire vos 30 minutes d’émission hebdo, assurez-vous donc d’avoir promené le chien pour ne pas vous faire déranger par du grattage de porte ou des aboiements en plein milieu d’une excellente intervention que vous étiez en train de… «Hé, m…! Le chien qui demande la porte!»

9) Choisissez du matériel de qualité

Pas besoin de dépenser des fortunes pour acheter du matériel le moindrement de qualité. Mais au moins, faites vos devoirs et suivez les conseils des pros. Ici par exemple, on vous a déjà dit comment choisir un bon microphone pour enregistrer la voix. Tandis que dans ce billet, on vous a parlé des interfaces audio. L’important, c’est de bien choisir et de dépenser intelligemment.

Avez-vous d’autres astuces comparables qui vous aident à mieux rester concentré lorsque vous enregistrez? Partagez-les avec nous.