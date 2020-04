Faire une émission en direct hors du studio avec… un Raspberry Pi

En quête d’une solution pour produire des émissions en direct alors que vous êtes en confinement, vos recherches se portent à chaque fois vers des solutions coûteuses. Sachez qu’il existe des moyens peu dispendieux d’y parvenir, dont l’utilisation d’un Raspberry Pi.

D’abord, qu’est-ce qu’un Raspberry Pi ?

Le Raspberry Pi est un tout petit ordinateur qui tient dans la paume de la main. Voici le site officiel.

Sur l’image que vous apercevez, c’est celui avec lequel je bidouille depuis quelques années. Un Raspberry Pi 3 modèle B avec 1 Go de RAM.

Comme vous le voyez, il montre des signes d’usure, mais il faut dire que je l’ai acquis en 2017 et que je m’en suis servi à plusieurs sauces.

Depuis, il m’a servi de système de divertissement connecté sur le téléviseur des enfants, de boîte de ‘streaming’ pour alimenter une webradio, ainsi qu’une foule d’autres bricolages électroniques.

Le Raspberry Pi est versatile et permet d’accomplir une multitude de choses, dont un codec SIP qui pourrait vous être très utile pour produire des émissions en direct alors que vous êtes hors du studio.

Le SIP (Session Initiation Protocol), comme le décrit Wikipédia, est « un protocole standard ouvert de gestion de sessions souvent utilisé dans les télécommunications multimédia (son, image, etc.). Il est depuis 2007 le plus courant pour la téléphonie par internet (la VoIP). »

Et c’est précisément grâce à ce protocole de communication SIP que le petit Raspberry Pi vendu à peine quelques dizaines de dollars pourrait vous rendre de fiers services.

Construire son InQodec pour moins de 150 $

Avec le firmware gratuit InQodec d’In:Quality, vous avez la chance de créer rapidement et facilement votre propre codec IP de qualité “broadcast”.

InQodec est optimisé pour une utilisation avec un microphone ou une interface USB, le service sip.audio et le codec Opus. Aussi simple que ça.

Pour votre projet, vous aurez besoin d’un Raspberry Pi 3 modèle B. Je vous suggère ce petit ensemble disponible sur Amazon. C’est précisément celui j’avais moi-même acheté en 2017.

L’ensemble renferme le nano-ordinateur Raspberry Pi 3 modèle B équipé d’un processeur quatre cœurs 1,2 GHz avec 1 Go de RAM.

On y trouve également une carte MicroSD (classe 10) de 32 Go, le bloc d’alimentation, ainsi qu’un boîtier de protection et quelques accessoires.

Bref, tout ce que vous devriez avoir besoin pour vous lancer dans votre projet dès que vous recevrez l’ensemble.

Il ne vous restera qu’à suivre les instructions fournies sur le site de sip.audio pour concevoir votre propre codec SIP vous permettant de faire votre émission dans le confort du foyer.

Pour le reste, une paire d’écouteurs, un microphone USB et un abonnement à ipDTL pour à peine quelques dollars par mois suffiront à vous rendre parfaitement mobile.

Voici une démo en vidéo (en anglais).

Sinon, voici la solution clé en main

Si vous n’êtes pas aussi aventureux que je le suis et que l’idée de créer vous-même votre propre codec SIP vous effraie, In:Quality commercialise de tels appareils pour quelques centaines de dollars, prêts à l’emploi dès l’arrivée à votre porte.

Une version avec écran tactile se détaille à 349 $US et facilite la composition rapide du compte SIP à joindre. Un ensemble complet avec le même codec renferme aussi un microphone, un casque d’écoute et 12 mois d’adhésion à un compte sip.audio.

Si en revanche votre budget est plus restreint, cette version simplifiée sans écran tactile pourrait faire votre bonheur à seulement 249 $US. Comme pour le modèle précédent, là encore, il est possible d’acquérir un ensemble complet mais un peu plus dispendieux.

Il vous faudra évidemment posséder un codec à la station qui soit relié à la console de mise en ondes. Mais, vous savez déjà comment vous équiper pour pouvoir produire votre émission même en confinement.