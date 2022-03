Le Raspberry Pi vient de célébrer ses 10 ans

Le nano-ordinateur Raspberry Pi célébrait à la fin du mois de février son 10e anniversaire d’existence. Retour sur une décennie qui a bousculé le monde de la micro-informatique.

Une véritable révolution

Lorsqu’il commence à être commercialisé, le 29 février 2012, aucune machine semblable au Raspberry Pi n’existe encore sur le marché.

Un ordinateur destiné au grand public, peu coûteux, qui tient sur une carte informatique de la taille d’une carte de crédit et dont on peut se servir pour une foule de projets.

Plusieurs passionnés de la radio s’en sont d’ailleurs servi à de nombreuses reprises et dans différentes situations.

On vous avait justement parlé pendant la pandémie de COVID-19 qu’il était possible de créer un codec pour réaliser son émission de radio en direct de chez soi.

C’est justement le genre de projets auxquels on destinait le Raspberry Pi lors de création au département informatique de l’université de Cambridge, en Angleterre. C’est-à-dire un appareil informatique capable de réaliser différentes opérations, parfois même les plus incroyables, et ce, grâce aux logiciels libres et à très peu de frais.

Ironiquement, les concepteurs avaient initialement estimé qu’à peine quelques milliers d’exemplaires trouveraient preneur.

C’est en jetant un œil aux statistiques de téléchargement du système d’exploitation original qui devait servir à le faire fonctionner, qu’ils se sont rendus compte que les ventes du nano-ordinateur allaient dépasser toutes leurs attentes.

En septembre 2016, à peine 5 ans environ après sa mise en marché, le Raspberry Pi franchissait d’ailleurs la barre des 10 millions d’exemplaires vendus.

À ce jour, approximativement 46 millions d’exemplaires ont été fabriqués, selon cet article paru sur The Register.

Voici quelques exemples de projets qui peuvent être utiles pour des radios comme les nôtres. Tous ont été créés avec un Raspberry Pi.

Un système capable d’automatiser une radio, gérer la bibliothèque musicale, faire le streaming, etc. ( lien )

) Une station météorologique capable de mesurer les précipitations, température, vitesse et direction du vent, etc. ( lien )

) Un émetteur FM de très faible puissance pour des diffusions à petites échelles, par exemple de l’événementiel ( lien )

) Un système de sécurité afin de monitorer et contrôler les accès aux locaux de la station ( lien )

) Un lecteur audiovidéo pour panneaux d’affichage publicitaire numérique (lien)

(Source : « One decade, 46 million units: Happy birthday, Raspberry Pi », The Register, 28 février 2022)