Le remote publicitaire : 14 choses que tout animateur devrait savoir

On a requis vos services pour faire un remote publicitaire dans un commerce ? Voilà qui est emballant. Mais, savez-vous comment faire un excellent remote publicitaire ? Voici 14 choses à savoir.

À l’époque où j’animais régulièrement à la radio, c’était l’une des facettes du métier que j’appréciais le plus.

Du remote publicitaire à pratiquement chaque week-end chez Tanguay et Intersport. Ça demandait une bonne dose d’improvisation et d’inventivité, et c’est précisément ce que j’adorais.

Voici quelques-uns de mes humbles – mais précieux – conseils pour un bon remote publicitaire :

1. Soyez compris de tous. Utilisez des mots et des expressions à la fois simples et connus de tous. Pas de phrases à 1000 dollars.

2. Ne prenez pas de détour. Faites des phrases directes, concises et précises. L’auditeur est souvent peu attentif; parfois en mouvement.

3. Un message, une idée générale. Vous êtes chez un détaillant de meubles ? Ne mélangez pas les réfrigérateurs, les cuisinières et les téléviseurs. Ex. : faites une intervention « loisir » dans laquelle vous ne mentionnez que des items pour la salle de séjour (salon).

4. Évitez de surcharger avec 5 ou 6 produits et leurs caractéristiques. Mieux vaut en mettre moins et qu’on comprenne, plutôt que trop d’info qu’on n’assimile pas.

Un article ou deux par tranche de 60 secondes. Gros maximum. Au-delà, vous transformez le reportage en marché aux puces.

5. Insistez sur les points importants (ex. : prix jamais vu, caractéristiques exclusives, etc.) et n’hésitez pas à les répéter au besoin.

6. Essayez de régler un problème et/ou d’améliorer la vie des gens.

Ex. : « En direct chez Pizzeria Luigi. C’est le retour à la maison. On est vendredi après-midi. Pourquoi ? Et là, j’insiste. Pourquoi sortir les chaudrons en arrivant à la maison ? Un vendredi après-midi à 17 heures. Quand Pizzeria Luigi offre la pizza garnie 12″ à emporter au prix imbattable de 10 $ ? 10 $ seulement pour une 12″ garnie fraîchement sortie du four. C’est pas cher, ça. Seulement aujourd’hui, seulement chez Pizzeria Luigi, voisin de l’église l’Assomption. »

Avec le texte précédent, je viens de faire la moitié de mon remote avec un problème, une solution, un produit.

Vous saisissez ? Ici, ce qu’on dit au client, c’est :

Le weekend est arrivé, alors ne t’embête pas à cuisiner (problème). Ta pizzeria locale a une offre imbattable (solution). Pizzeria Luigi t’offre la pizza en spécial à 10 $ seulement (produit).

En 60 secondes, croyez-moi, vous aurez amplement le temps de faire un message percutant.

Vous pourrez même prendre l’autre moitié du remote pour vanter les frites fraîches en accompagnement.