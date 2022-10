Peut contenir des infos (les entrevues de septembre 2022)

Chaque semaine, sur l’une des radios membres de l’Alliance des radios communautaires du Canada, Simon Forgues et François Coté discutent de différents sujets avec leurs invités. Retrouvez ici leurs entrevues du mois de septembre 2022.

Émission du 8 septembre 2022

Le Dr Jean-Philippe Chaput est chercheur principal avec le Groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l’obésité à l’Institut de recherche du CHEO, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. Il est aussi professeur titulaire en pédiatrie à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.

On a discuté avec lui de l’état de santé de nos jeunes Canadiens et ce que nous pouvons faire pour les aider à conserver leur bonne forme physique.

—

Mélanie Tremblay est la rédactrice en chef de Francopresse. À l’émission, celle-ci nous a parlé de la rentrée parlementaire de l’automne, ainsi que des sujets qui intéresseraient tout particulièrement la francophonie canadienne au cours des mois à venir.

Émission du 15 septembre 2022

Le réputé chroniqueur automobile Marc Bouchard (@marc_bouchard), qu’on peut voir, lire et entendre dans divers médias traditionnels et en ligne, vient nous parler des véhicules électriques.

Où en sommes-nous rendus ? Quelles sont les possibles technologies de motorisation à venir ? Etc. Tout ça dans l’entrevue et plus encore.

—

Inès Lombardo, correspondante parlementaire à Francopresse, nous révèle que le poids démographique des francophones a baissé au Canada au cours des dernières années, entre le recensement de 2016 et celui de 2021.

Émission du 22 septembre 2022

En octobre 2020, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) avait soumis une liste de recommandations au gouvernement du Canada.

Des recommandations qui pourraient permettre de ne plus revivre dans le future une hécatombe semblable à celle dans les centres d’hébergement et de soins pour les aînés lors de la pandémie de la COVID-19.

Deux ans plus tard, les changements sont-ils perceptibles ? La présidente de l’organisme, Mme Solange Haché nous en parle.

—

Marie-Christine Morin est la directrice générale de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF).

L’émission « Peut contenir des infos » l’a reçue afin de savoir comment le secteur des arts et de la culture avait traversé la crise sanitaire, et surtout, maintenant qu’on est en train d’en sortir, comment entrevoir l’avenir pour ce secteur de l’économie qui procure de l’emploi à plus de 26 000 personnes à travers le pays.

—

M. Patrice Dion de Statistique Canada est venu nous livrer les projections démographiques jusqu’en 2068 pour le Canada.

Comment l’agence du gouvernement fédéral canadien s’y prend-elle pour se projeter dans le temps afin d’émettre des projections sur le nombre de Canadiens qui peupleront le pays dans plus d’une quarantaine d’années ? M. Dion nous éclaire sur le sujet.

Émission du 29 septembre 2022

Le choix de Pierre Poilievre à titre de nouveau chef pour succéder à Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur du Canada n’a guère étonné.

Mélanie Tremblay, la rédactrice en chef de Francopresse est venue en studio nous expliquer comment ce dernier a-t-il réussi à l’emporter avec un score aussi élevé, mais également ce que sa victoire pourrait signifier pour les francophones à travers le pays.

—

Le Dr Nathan Gillett est chercheur scientifique chez Environnement et Changement climatique Canada. Avec lui, on a discuté de certains points de bascule dans les dérèglements climatiques qui pourraient être atteints très bientôt, dont certains d’entre eux se situent au Canada.

Malheureusement, les changements à l’échelle planétaire pourraient être irréversibles une fois ces points de bascule franchis.

