Protégez l’ordinateur du studio de production avec ces 15 conseils essentiels

L’ordinateur du studio de production, c’est littéralement la caisse enregistreuse qui fait entrer de l’argent à la station. Avouez que vous ne l’aviez jamais vu ainsi. Alors, voici 15 conseils pour le préserver, ainsi que votre tranquilité d’esprit.

Se préparer au pire

Que feriez-vous si, demain matin, par un malheureux concours de circonstances, cet outil de travail si précieux rendait subitement l’âme ?

Bang ! Plus moyen de produire ni publicité, ni promo. Que de travail soudainement disparu.

Il faut en acheter un nouveau et l’installer. Sans tarder.

Voilà pourquoi vous devriez prendre les précautions nécessaires afin de ne pas compromettre vos activités.

Je vous donne 15 conseils pour préserver l’ordinateur du studio de production, ainsi que votre tranquilité d’esprit.

1 – Ne surchargez pas l’ordinateur de logiciels inutiles. Désinstallez ce qui ne l’est pas, sauf bien sûr les logiciels de production sonore et ceux nécessaires au bon fonctionnement de la machine.

2 – Si l’ordinateur a accès à l’internet, il devrait être muni d’un logiciel pare-feu et d’un antivirus. En passant, Microsoft Defender déjà préinstallé dans les PC Windows fait de l’excellent travail. Pas besoin de multiplier les antivirus et les pare-feux; ceux-ci pourraient entrer en conflit les uns avec les autres.

3 – Vous essayez de nouveaux logiciels ? N’oubliez pas de désinstaller les logiciels qui ne font pas l’affaire et que vous n’utiliserez plus.

4 – Maintenez à jour tant le système d’opération que les pilotes de périphériques (drivers) afin d’assurer le bon fonctionnement de l’ordinateur.

5 – Cela étant dit, assurez-vous néanmoins de la rétrocompatibilité de votre nouveau système d’exploitation avec vos logiciels. Ex. : votre logiciel d’édition sonore habituel fonctionnera-t-il encore parfaitement dans le nouveau Windows 11 ?

6 – Si plusieurs personnes utilisent l’ordinateur de production, établissez des règles claires (ex. : pas de clavardage, pas de téléchargement de fichiers externes, etc.).

7 – Sauvegardez vos fichiers régulièrement. Gardez-les sur des disques externes et/ou un serveur distant. Ça pourrait aussi servir pour récupérer vos données en cas de piratage informatique.

8 – Préservez d’ailleurs vos effets sonores, boucles musicales et trames sonores sur un support externe, idéalement à plus d’un exemplaire. Ça évitera de surcharger l’ordinateur et, s’il rend l’âme, tout ce matériel sonore – souvent acheté à prix d’or – ne sera pas perdu.

9 – N’UTILISEZ JAMAIS de logiciels piratés ou provenant de torrents. Ils peuvent compromettre l’intégrité du système. Certains logiciels de production et d’édition sonore sont dispendieux, j’en conviens. Mais est-ce que ça vaut la peine de compromettre toutes vos productions audio et l’ordinateur à cause d’un logiciel malveillant ?

10 – Ne conservez que les plugins, add-ons et filtres audio réellement essentiels et dont vous vous servez.

11 – Protégez le PC des variations de tension électrique. Utilisez une barre d’alimentation avec limiteur de surtension ou même un UPS (Uninterrupted Power Supplies) qui en est lui-même pourvu.

12 – Ne déposez rien sur l’ordinateur. Ne le déposez pas non plus directement sur le tapis. Libérez les prises d’air et dégagez les côtés. Bref, assurez-vous qu’il dispose d’une bonne circulation d’air.

13 – N’apportez aucun aliment ni breuvage à proximité de l’équipement de production. Ici, je parle évidemment de l’ordinateur, mais aussi de la console, des microphones, etc.

14 – Gardez les animaux de compagnie hors du studio. Ça peut être tentant d’apporter son petit chien avec soi quand on produit seul le weekend. Or, s’il perd du poil, ça peut être compromettant pour un ordinateur.

P.S. Voici d’ailleurs 9 choses ou personnes que l’on devrait toujours garder loin du studio.

15 – Ne passez pas votre frustration en agitant ou frappant l’ordinateur parce qu’il ralentit ou n’a pas sauvegardé correctement une session d’enregistrement. Ça ne règlera pas votre problème; je vous le garantis.