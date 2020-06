Promouvoir son émission de radio ou son balado de 6 façons peu coûteuses

Vous animez une émission de radio, ou encore un balado, et vous souhaitez en faire la promotion. Voici 6 façons d’en faire une bonne promotion efficacement et sans dépenser une fortune.

Faites-vous voir et entendre dans les réseaux sociaux

• Créez des pages dédiées à votre émission ou votre balado dans les médias sociaux les plus fréquentés.

• Utilisez un service tel que Canva ou Crello afin de créer une identité visuelle uniforme que vous utiliserez sur les diverses plateformes. Image d’en-tête, logo, photos de publications, etc.

• Utilisez un identifiant de compte assez similaire (même identique idéalement) sur l’ensemble des plateformes.

• Abonnez-vous à des comptes en lien avec votre thématique. Ex. : Si vous faites une émission sur l’automobile, abonnez-vous aux chroniqueurs connus, aux manufacturiers, ainsi qu’aux détaillants de pièces automobiles.

• Utilisez savamment les mots-clics en lien avec vos sujets ou, mieux encore, créez littéralement le vôtre.

Créez votre propre site web

• Réservez un nom de domaine en lien avec votre titre d’émission ou de balado. S’il est trop long, allez-y pour un acronyme. Ex. : TLMEP est bien connu pour l’émission Tout le monde en parle.

• Ajoutez des extraits d’émissions et même, si vous le pouvez, des balados entiers à télécharger. Un service comme SoundCloud hébergera vos fichiers sans accaparer l’espace ou la bande passante de votre hébergeur de site web.

• Mettez sur votre site des textes en lien avec vos thématiques, les coordonnées pour vous joindre, la liste des radios qui vous diffusent, etc.

• Faites des mises à jour régulières et suivez les astuces de pros pour améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche.

Créez une infolettre

• Utilisez un service gratuit comme Mailchimp pour créer votre infolettre et permettre aux gens de s’y abonner. Installez le formulaire d’adhésion sur votre site.

• Envoyez l’infolettre hebdo ou mensuelle remplie d’infos pertinentes et des liens connexes à vos sujets traités. (P.S. Assurez-vous de pouvoir maintenir la cadence avec du contenu pertinent, selon la fréquence de publication choisie)

Assistez à des événements en lien avec votre thématique

• Assistez à des conférences, des expositions, des vidéoconférences ou encore des meetings où l’on traite des sujets dont vous parlez dans votre émission. C’est souvent là qu’on y déniche de nouveaux contacts.

• Faites-y des entrevues que vous pourrez insérer dans vos productions. Les personnes interviewées (et sans doute leurs connaissances) seront intéressées à écouter l’entrevue. Astucieux, non ?

• Promettez de saluer les gens rencontrées lors de votre émission. Un vieux truc qui fonctionne encore très bien.

Créez votre application mobile

• Il existe de plus en plus de services permettant de créer facilement et à peu de frais sa propre application mobile. Sinon, transformez votre site en app web progressive. Sur WordPress par exemple, des plugins comme Progressive WordPress (PWA), Super Progressive Web Apps et Progressive Web Apps vous y aideront.

• Si vous en avez le temps et le talent, mettez-y un peu d’huile de coude et créez-la vous-même grâce aux infos et outils fournis par Apple et Google.

• N’oubliez pas de promouvoir votre application une fois celle-ci créée et mise en ligne. Vous devrez la répertorier dans l’App Store d’Apple et le Play Store de Google. En passant, saviez-vous qu’il existe aussi des boutiques alternatives comme celle d’Amazon en outre ?

Faites de la publicité

• Faites de la publicité sur des plateformes et à des endroits en lien avec votre production. D’ailleurs, pas besoin de payer nécessairement. Pour une émission consacrée à l’auto, demandez à votre garagiste du coin s’il est possible d’y laisser quelques feuillets publicitaires ou une affiche sur l’un de ses murs. Promettez en échange de le saluer de temps en temps dans l’émission et mentionner son excellent service.

• Soyez créatif. Ce texte vous donnera d’autres excellentes idées. Ça parle des façon de promouvoir une radio, mais ça peut aussi s’appliquer à une émission comme la vôtre.

• La publicité par l’objet (ex. : stylos, autocollants, porte-clés, etc.) n’est pas nécessairement très dispendieuse et les gens apprécient les petits cadeaux.

Et vous, quels sont les idées que vous mettez déjà à profit pour promouvoir votre émission de radio ou votre balado ? Faites-les connaître à nos lecteurs ci-dessous.