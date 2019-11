« Bonjour, ici votre robot-conseiller! Quelle publicité voulez-vous créer? »

L’intelligence artificielle arrivera très, très bientôt dans une radio peut-être pas très loin de chez vous. Du moins au département publicitaire.

J’en avais parlé l’an dernier dans cet article paru sur notre site web et l’information avait d’ailleurs été reprise par Alain McKenna dans le site Les Affaires.

Je croyais qu’il allait falloir encore attendre deux ou trois ans, peut-être même quatre. Or, le futur est sans doute plus près que je ne l’imaginais.

iHeartMedia y travaille

Selon le site Radio Ink, le groupe américain iHeartMedia travaille à l’élaboration d’un système appelé AdBuilder (encore en phase bêta) afin d’automatiser l’achat publicitaire en radio selon le concept du libre-service, un peu comme les annonceurs peuvent le faire sur Internet.

AdBuilder créera les publicités audio personnalisées pour les annonceurs en fonction des informations qu’ils partagent sur leurs activités professionnelles et commerciales.

Puis, une fois l’annonce écrite, enregistrée et approuvée par le client, le système élaborera une campagne avec une date de début et de fin, dans des créneaux susceptibles de rejoindre un public cible, et ce, selon le budget prédéterminé.

Le président de l’entreprise croit pouvoir ainsi aider des millions de petits annonceurs qui ne profitent pas encore des bénéfices de la radio afin de commercialiser leurs produits et services.

Rappelons qu’il y a déjà quelques années, Google avait élaboré un système semblable d’achat publicitaire radiophonique, mais visiblement moins abouti à l’époque que celui imaginé aujourd’hui par iHeartMedia.