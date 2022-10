Savez-vous doser les chansons de Noël?

Qu’on aime ou pas la musique des Fêtes, on l’ajoute souvent bien malgré soi à la programmation de la radio, et ce, dès le mois de novembre dans certains cas. Mais comme programmateur radio, savez-vous bien la doser? Voyons-y de plus près.

Appréciées des uns, détestées des autres

On les entend dans les publicités. Elles sont là, dans les haut-parleurs au plafond du supermarché, qui nous suivent durant notre parcours à travers les allées.

Disons-le. On peut difficilement passer à côté des chansons de Noël durant le mois de décembre.

Même dans les radios commerciales de type CHR (Contemporary hits radio) ou MOR (Middle of the road) dans les gros marchés, on n’hésite pas à tasser quelques-unes des pièces habituelles pour faire de la place aux airs de Noël.

Cela étant dit, il faut doser intelligemment la musique des Fêtes. Car, si elle plait beaucoup aux uns, elle peut également déplaire souverainement à d’autres.

Le secret? Tout est dans la préparation et le dosage.

Voici quelques conseils qui devraient vous rendre de fiers services…

1) Préparez-vous un peu à l’avance. On ne dépoussière pas les airs du temps des Fêtes rendu au 29 novembre, comme on l’explique dans cet article sur les préparatifs en prévison de la période.

Retirez les pièces trop entendues ou désuètes, puis rajoutez-en de nouvelles. Faites-le au moins quelques semaines (ou mois) à l’avance afin d’être prêt au moment opportun.

2) Quand débuterez-vous la diffusion des airs de Noël et à quelle fréquence? Dès qu’arrive décembre, bien des radios ajoutent quelques chansons avec parcimonie dans la journée. On marque ainsi officiellement le coup d’envoi du temps des Fêtes.

Astuce personnelle : Si le 1er décembre coïncide avec une journée du milieu de semaine, attendez au weekend pour commencer ou encore au lundi suivant. Une opinion bien personnelle mais qui permet de ne pas créer un fossé dans votre programmation.

À titre d’exemple, on peut mettre une ou deux chansons de Noël à chaque heure pour commencer.

On habillera aussi l’antenne avec des jingles et des identification de stations aux couleurs des Fêtes, ce qui contribuera aussi à rajouter de la couleur en ondes.

Puis, d’une semaine à l’autre, on augmente la cadence. On rajoute quelques chansons ici et là, jusqu’à atteindre une programmation à 100 % ou presque aux couleurs de Noël dans les jours qui précèdent la fête.

Rares sont ceux et celles qui vous en tiendront figueur si vous êtes à 100 % dans la musique de Noël du 23 au 26 décembre.

Conseil important : N’oubliez pas non plus de planifier les airs folkloriques traditionnels (rigodons, gigues, chansons à répondre, etc.) qui joueront dès le lendemain ou le surlendemain du réveillon de Noël.

Dès le 26 ou le 27 décembre, plusieurs auront déjà la tête ailleurs et planifieront leur party du Jour de l’an. Stoppez les cantiques de Noël et allez-y avec la musique du Jour de l’an.

3) Mettez les bonnes chansons au bon moment. Je n’ai rien contre Bing Crosby et Fernand Gignac. Ce n’est pas mon propos.

Sauf que, tant et aussi longtemps qu’on a d’autres choses à jouer et qu’on n’est pas rendu dans la dernière ligne droite avant Noël, on devrait garder ces interprètes issus d’une autre époque dans des créneaux bien particuliers.

Fernand Gignac à 19h30 en soirée? Pourquoi pas. À 8h00 dans l’émission du matin? C’est un non catégorique, selon moi.

Lorsque vous serez à 100 % dans la musique de Noël, vous serez bien content de pouvoir compter sur ces artistes pour garnir votre grille horaire, de toute façon.

4) Apportez un peu de variété à votre catalogue. Qu’est-ce qui ressemble plus à une chanson de Noël… que la même chanson de Noël simplement interprétée par une autre chanteuse?

Le gros (que dis-je ?), l’IMMENSE problème avec les airs traditionnels des Fêtes, c’est qu’on en a rapidement fait le tour.

Quand on a entendu « La promenade en traîneau » de Ginette Reno, Roch Voisine ou encore Céline Dion, malgré tout le respect qu’on peut avoir pour ces artistes, on finit par se rendre compte qu’au fond, ça se ressemble beaucoup.

Espacez les chansons qui sont simplement interprétées différement. Conservez quelques heures de décalage entre elles.

Diversifiez l’offre en proposant des chansons qui ne sont pas forcément de Noël à proprement parler, mais dont la thématique colle à l’hiver, à la neige, aux vacances scolaires, etc.

À titre d’exemple, on pourrait très bien inscrire ces titres dans une programmation aux couleurs de l’hiver dès le début décembre :

Bien sûr, ce ne sont pas des chansons de Noël à proprement parler. Sauf qu’on peut très bien les alterner avec des airs plus traditionnels dans une programmation qui n’est pas encore tout à fait à 100 % dans les chansons traditionnelles des Fêtes.

5) Ne brûlez pas les cantiques de Noël avant le temps. C’est certainement l’une des erreurs les plus courantes entendues à la radio.

C’est d’ailleurs ce qui horripile le plus ceux qui n’aiment pas la musique de Noël. En voici quelques exemples :

Ce sont certainenement de très beaux airs pour fêter Noël. Rien à redire là-dessus.

Mais dans une programmation journalière à la radio, ça peut drôlement casser le rythme en ondes. N’en abusez pas avant d’être rendu très près de Noël, et, même encore là, sachez les placer aux bons endroits. Pas n’importe où.

Les pros de la programmation radio, quels sont VOS conseils sur le sujet? On est curieux de vous lire.