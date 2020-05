Le ‘streaming’ des titres de Little Richard s’envole après l’annonce de son décès

Parions qu’avant la mort de Little Richard le 9 mai dernier, peu d’entre vous aviez écouté sa musique au cours du dernier mois. Or, depuis qu’il s’est éteint à l’âge de 87 ans des suites d’un cancer, le ‘streaming’ de ses chansons s’est littéralement envolé, selon Nielsen Music et le Billboard.

Les données compilées par Nielsen Music/MRC Data révèlent que les titres de l’icône du rock ‘n’ roll ont été écoutés à plus de 4 millions de reprises dans les heures suivant son décès, soit du 9 au 10 mai dernier.

Une hausse phénoménale de 2 228 % par rapport aux deux journées précédentes, au cours desquels ses titres avaient été diffusées à 175 000 occasions.

Sans trop de surprise, c’est surtout son succès “Tutti Frutti” paru au milieu des années 1950 qui semble s’être attiré la faveur du public.

La chanson a engrangé par moins de 412 000 ‘streams’ du 9 au 10 mai, une croissance de 1 210 % si l’on compare aux 32 000 ‘streams’ du 7 au 8 mai.

Reste à voir si le phénomène sera passager ou si les amateurs de musique conserveront encore quelque temps leur amour pour la musique de ce pionnier du rock ‘n’ roll.

Plus de détails dans cet article (« Little Richard’s Streams Soar by 2,228% After Legend’s Death ») du magazine Billboard.