Installez NosRadios.ca comme une application mobile

Connaissez-vous le site NosRadios.ca ? Le site où écouter nos radios membres ainsi que nos contenus audio sur demande comme “Peut contenir des infos”. Saviez-vous que NosRadios.ca reproduit à toutes fins utiles l’expérience (ou presque) d’une application mobile sur votre téléphone ou tablette tactile ?

Une application Web progressive

Le site NosRadios.ca a été créé afin de reproduire une expérience assez similaire à celle d’une application mobile.

Dans le jargon du Web, il s’agit une Progressive Web App (PWA), ou, littéralement traduit en français, une application web progressive.

Une application conçue pour le Web afin d’offrir une expérience de navigation plus rapide, plus fluide et, dans le cas présent, des fonctionnalités supplémentaires disponibles sur les appareils mobiles.

Si vous disposez d’un appareil Android ou iOS, il est possible d’installer NosRadios.ca sur votre appareil mobile afin de retrouver facilement et rapidement la même expérience de navigation d’une fois à l’autre.

C’est facile !

1) Vous naviguez jusqu’à l’adresse https://nosradios.ca avec le navigateur Chrome de Google. Notez que d’autres navigateurs proposent l’installation des PWA, mais n’offrent pas tous une expérience aussi poussée qu’avec Chrome.

2) Trouvez la fonction pour installer l’application sur votre appareil dans le menu du navigateur web.

3) Une fenêtre apparaîtra afin de confirmer que vous souhaitez installer NosRadios.ca sur votre appareil mobile.

4) Et voilà ! Une confirmation vous indique que l’application est bel et bien installée.

Si vous l’installez avec le navigateur Chrome, l’application devrait se retrouver dans votre tiroir d’applications. Exactement comme les autres applications mobiles déjà présentes sur votre appareil.

La différence ? NosRadios.ca se lancera ensuite directement comme une application native, mais avec le navigateur Chrome. Même look, même expérience, même fluidité.

Si vous avez utilisé un autre navigateur, tels que Microsoft Edge ou encore Mozilla Firefox par exemple, NosRadios.ca s’ouvrira sur le navigateur en question comme une application, mais il s’agira plutôt d’un raccourci placé sur votre écran d’accueil.

Dans le cas d’iOS, l’application s’installera tel un raccourci et s’ouvrira en principe comme une application. Si pour différentes raisons NosRadios.ca ne s’ouvre pas comme une application de type PWA, il s’agira alors tout simplement d’un raccourci vers le site web qui s’ouvrira dans votre navigateur.

Pourquoi une application Web progressive (PWA) ?

Les applications de type PWA facilitent l’accès à vos contenus préférés.

Elles s’exécutent plus rapidement que des sites web traditionnels, mais sont plus légères que les applications natives standards. C’est donc le meilleur des deux mondes.

De plus, une application de type PWA est beaucoup moins intrusive qu’une application native, et, une fois désinstallée (si jamais vous le souhaitez), elle disparaîtra simplement de l’appareil sans encombre.

Essayez-la à NosRadios.ca ! Bonne écoute !