La publicité dans les balados, ça ralentit

On peut consulter le document « U.S. Podcast Advertising Revenue Study : 2023 Revenue & 2024-2026 Growth Projections » de l’IAB afin de connaître d’autres détails.

C’est la catégorie des annonceurs, disons-les « de niche » (Other), qui aura fourni plus du quart (27 %) des revenus publicitaires aux podcasteurs au cours de la dernière année.