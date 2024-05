La radio est (encore ?!?) morte; vive la radio !

Mais, s’interroger sur la mort de la radio avec une prémisse comme celle de l’auteur m’apparaît pour le moins présomptueux. Surtout pour un média aussi rassembleur dans son individualité, et dont on a annoncé la mort à tellement de reprises avant aujourd’hui.

Et on oublie aussi, mais surtout, cette fascinante capacité d’adaptation et d’évolution dont elle a toujours fait preuve face à l’émergence de nouvelles technologies.

On omet de dire, comme je l’illustrais, que la radio est un média à la fois très rassembleur, et ce, même dans son individualité.

Des icônes dont les jeunes eux-mêmes finiront (ironiquement) par s’attacher, et qu’ils aduleront d’ailleurs dans les médias sociaux et lors de leurs concerts.

Il énonce que les jeunes audiophiles de la génération Z aiment de plus en plus remixer des genres musicaux plutôt que de les écouter en boucle.

Non seulement mélange-t-elle des boucles musicales et des instruments. Elle invente littéralement de nouveaux genres musicaux, comme le décrit l’auteur. Carrément.

Dans le texte « L’IA, la génération Z et la fin de la radio » paru récemment dans Le Devoir, le journaliste Alain McKenna s’interroge sur l’avenir de la radio avec l’avènement de l’intelligence artificielle en audio générative. À mon avis, il serait difficile d’annoncer la mort de la radio d’une façon, disons plus présomptueuse.