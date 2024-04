L’IA vous tend la main pour créer vos trames musicales

Besoin de trames musicales tantôt pour une publicité, tantôt l’intro d’une de vos émissions ? Voici 4 sites ayant recours à l’IA (intelligence artificielle) afin de créer vos trames musicales.

Lâchez vos vieux disques compacts

On n’a pas besoin de nommer les catalogues de trames musicales parmi les plus célèbres dont on a abusé à l’époque.

J’ai quelques noms en tête… que je ne nommerai toutefois pas. Pour peu qu’on travaille en radio depuis quelques années, on en fait le tour des dizaines de fois. Ou presque.

Or, de plus en plus de radios délaissent ces banques musicales toutes faites pour se tourner vers des sites comme ceux-ci afin de générer leurs trames.

Dans certains cas, les résultats sont ma foi très réussis. Mais, attention ! Il faut prendre le temps de lire les conditions d’utilisation dans bien des cas.

Pour plusieurs sites, il est nécessaire en effet de remplir certaines conditions particulières afin d’intégrer les créations à vos publicités. Comme de payer une certaine tarification pour libérer des droits.

Ici, on vous présente 4 sites qui permettent justement l’utilisation de telles musiques dans vos publicités à la radio.

La tarification est relativement simple à comprendre dans tous les cas, et les résultats, sans être forcément toujours dignes de grands compositeurs, ont au moins le mérite d’être très satisfaisants.

1 – Beatoven (https://www.beatoven.ai)

Dès la page d’accueil de Beatoven, on indique clairement qu’on peut utiliser les trames générées dans des publicités.

Les règles sont toutefois assez claires. On ne peut pas s’en servir dans des productions qui enfreignent les lois (ex. : promotion du tabac, les drogues, la discrimination, etc.).

Vous pouvez vous inscrire gratuitement afin d’en faire l’essai; vous ne pourrez toutefois pas télécharger vos créations.

La tarification permettant le téléchargement se paie à la minute. Pour 6 $US mensuellement, vous pourrez télécharger jusqu’à 15 minutes de musique.

Faites le compte. C’est suffisant pour une trentaine de trames musicales de 30 secondes. De quoi satisfaire sans doute les besoins d’une radio de taille modeste.

Il vous faudra allonger 10 $US pour 30 minutes et 20 $US pour une heure de musique.

La chaîne YouTube de Beatoven fournit différents tutoriels pour bien utiliser le service, ainsi que divers exemples de créations.

Le fonctionnement est relativement similaire aux intelligences artificielles génératives d’images ou de vidéos. C’est-à-dire qu’on rédige des instructions détaillées (un ‘prompt’ dans le jargon de l’IA) où l’on détaille nos besoins. On peut ajuster également la sonorité, l’instrumentation, le rythme, etc.

D’ailleurs, on fournit comme exemple cette publicité d’un site caritatif australien où l’on peut entendre une musique créée avec Beatoven.

2 – Soundraw

Soundraw m’a pour le moins étonné. Ce n’est pas la perfection, mais on obtient des résultats ma foi très satisfaisants.

L’outil est d’autant plus intéressant qu’il est l’un de ceux dont les conditions de licence sont parmi les plus permissives.

À titre d’exemple, pour 16,99 $US par mois pour la licence de créateur, non seulement conserverez-vous les droits sur vos créations (« Keep the license forever »), mais en plus pourrez-vous les utiliser dans vos publicités à la radio ainsi que dans vos médias sociaux.

À ce prix-là, les téléchargements sont d’ailleurs illimités.

On dit de Soundraw qu’il respecte les droits d’auteur et la propriété intellectuelle. Toute la musique est créée avec des algorithmes propriétaires et des données internes.

Il est possible de personnaliser les morceaux en choisissant l’ambiance musicale, le genre et la durée. On peut d’ailleurs essayer l’outil sans s’inscrire en se rendant dans la section « Create Music » de Soundraw.

Sélectionnez la durée, le tempo, ainsi que le style musical. Puis, écoutez les résultats que vous pourrez d’ailleurs réarranger avant de les télécharger.

L’expérience est à la fois fluide et relativement intuitive. La prise en main de l’outil est facile et rapide. Pour vous faire une idée, consultez la chaîne YouTube de Soundraw où l’on trouve quantité de tutoriels et de démos.

Voici d’ailleurs l’un des artistes (le rappeur américain Fivio Foreign) ayant collaboré avec Soundraw, qui fait la démonstration du potentiel de l’outil en question.

3 – AIVA (https://www.aiva.ai)

Je ne crois pas exagérer en affirmant que parmi les outils suggérés, c’est l’un des plus hallucinants en terme de qualité. Il faut consulter la chaîne YouTube « Created with AIVA » pour s’en convaincre.

Si les démos essentiellement classiques ou atmosphériques ne réussissent pas à vous convaincre, sachez qu’il existe une multitude de styles musicaux parmi lesquels choisir. Techno, folk rock, punk rock, etc.

La gratuité ne confère que peu de la latitude. Dans la mesure où les droits demeurent la propriété d’AIVA et vous ne pourrez monétiser vos créations d’aucune façon. En plus, vous devrez accorder le crédit à l’outil. Comment faire ça dans un spot de 30 secondes ?

Sans compter que le nombre de téléchargements est limité à 3 par mois et qu’on ne peut créer des musiques qui durent plus de 3 minutes. Mais, ça donne déjà une bonne idée de ce qu’on peut y accomplir.

D’ailleurs, qu’on se le tienne pour dit. Même avec la tarification à 11 livres sterling (environ 18,90 dollars canadiens) par mois basée sur un plan annuel, ou encore 15 livres sterling payable au mois, la licence standard ne vous confèrera pas le droit d’utiliser vos trames à la radio. Oups !

Mais, attendez. J’ai un excellent conseil pour vous…

Si vous avez besoin de regarnir votre banque musicale avec beaucoup de trames musicales, peut-être qu’une licence à 49 livres sterling (environ 84,20 dollars canadiens) pour un seul mois pourrait amplement convenir à vos besoins. Pourquoi ?

Parce qu’à ce tarif, vous possédez les droits sur vos créations et pouvez les monétiser comme bon vous semble. Vous n’avez d’ailleurs nullement à accorder le crédit à AIVA.

Chaque création peut durer jusqu’à 5 minutes et 30 secondes. On peut télécharger dans n’importe quel format audio proposé et même en qualité WAV.

Et, la cerise sur le sundae, vous pourrez télécharger jusqu’à 300 créations musicales dans le mois. De belles trames musicales en plus.

Bref, en vous y mettant pendant quelques jours, vous pourriez garnir votre banque de trames musicales d’au moins 300 nouvelles compositions, et ainsi combler vos besoins pour une très longue période. Un pensez-y bien.

4 – Loudly (https://www.loudly.com)

Un autre outil qui n’est pas non plus dénudé d’intérêt et propose des résultats quelquefois assez surprenants, c’est Loudly.

J’ai trouvé le choix de styles plutôt limitatifs, mais les possibilités de personnalisation en revanche plutôt intéressants.

Avec le forfait gratuit, vous ne pourrez compter que sur des créations d’au maximum 30 secondes. Mais, vous pourrez néanmoins choisir l’instrumentation, le rythme, la structure de la pièce et certaines autres choses du genre. Assez pour vous en faire une bonne idée.

Cela dit, ne vous attendez pas à grand’ chose d’un forfait gratuit. Tout au plus pourrez-vous essayer la plateforme, mais vous serez relativement limité et ne pourrez télécharger qu’une seule création… par mois.

Or, la formulaire tarifaire est plutôt intéressante. J’attire votre attention notamment sur le forfait pro (39,99 $US payé au mois ou 19,99 $US/mois sur un plan annuel).

Pour ce montant, vous pourrez créer jusqu’à 1000 musiques d’une durée maximale de 7 minutes chacune par mois. Il vous sera par ailleurs possible d’effectuer jusqu’à 500 téléchargements mensuels à ce tarif, et, mieux encore, vous pourrez les utiliser dans vos publicités payantes, votre application, votre site web, ou encore vos médias corporatifs comme des présentations à vos clients.

Comme je disais plus haut, ce n’est certainement pas l’outil offrant le plus vaste éventail de styles musicaux, mais il n’en reste pas moins intéressant. Voici une démo vidéo :

En terminant, si vous n’avez pas l’âme d’un compositeur, consultez cette liste de 4 excellents sites où trouver de la musique gratuite pour vos pubs. Sans doute y trouverez-vous des musiques toutes faites qui pourraient combler vos besoins.

J’aime ça : J’aime chargement…