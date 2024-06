Le CRTC serre la vis aux services de diffusion continue en ligne

Il est question des nouvelles locales à la radio et à la télévision, du contenu de langue française, du contenu autochtone, ainsi que le contenu créé par et pour les groupes en quête d’équité, dont les communautés de langues officielles en situation minoritaire et les Canadiens d’origines diverses.

Sont concernés les services de diffusion continue en ligne dont les revenus de contribution annuels s’élèvent à 25 millions de dollars ou plus et qui ne sont pas affiliés à un radiodiffuseur canadien.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a échafaudé un plan réglementaire et lancé diverses consultations publiques.

Le CRTCCRTC Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( CRTC ) est l’organisme public indépendant qui réglemente les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications au Canada. a annoncé qu’il exigera des services de diffusion continue en ligne que ceux-ci contribuent au système de radiodiffusion du Canada.