Le karaoké s’installe aux côtés de la radio dans la voiture

L’entreprise vante non seulement le fait que les propriétaires de véhicules Ford pourront se divertir à bord, mais qu’ils pourront le faire en plus qu’ils soient arrêtés ou en train de circuler.

La compagnie canadienne Stingray a annoncé récemment qu’elle lançait son Stingray Karaoke à bord des véhicules Ford , en commençant par deux des plus récents modèles totalement électriques, soit le F-150 Lightning et la Mustang Mach-E. D’autres modèles suivront d’ailleurs.

On ne se le cachera pas. Avec les systèmes à connexion Bluetooth, qui sont truffés d’une pléthore d’applications de musique, podcasts et autres, même la radio FM commence à être à l’étroit aux côtés d’autant de compétiteurs qui menacent sa chasse gardée.

La menace est telle, que les politiciens américains ont fait front commun notamment dans l’espoir de préserver la radio AM à bord de tous les véhicules , au moment où celle-ci est de plus en plus menacée d’en être chassée.

Dans l’industrie de la radio, plusieurs s’inquiètent de l’arrivée de systèmes d’infodivertissement toujours plus évolués dans nos véhicules. On craint, entre autres choses, que la bonne vieille technologie de la radio par ondes terrestres soient chassée de l’habitacle. Attendez ! Ce n’est pas terminé.