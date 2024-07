Les deux piliers sur lesquels repose tout votre concept d’émission

Parmi les fondamentaux sur lesquels repose la création d’une émission radiophonique, deux sont particulièrement importants. Une fois que vous les avez déterminés, vous verrez qu’il sera facile de faire la conceptualisation de votre projet d’émission.

Dans notre publication « Concevoir votre projet d’émission radiophonique en 8 étapes faciles [VIDÉO] », on vous avait expliquer comment concevoir votre projet d’émission radio, et en même temps, puisqu’on est en 2024, un projet de balado tant qu’à être de notre époque.

Jetons un œil plus attentivement sur les éléments fondamentaux dans la création du concept d’une émission de radio.

Le concept de l’émission

En radio ou télé, et même dans un balado, le concept est la base sur laquelle repose votre contenu et la structure. Afin d’élaborer un concept, on doit déterminer en outre :

Thème/sujet . Toute bonne émission a un thème central. Qu’il s’agisse d’actualité, de musique, de santé et mieux-être, etc.

. Toute bonne émission a un thème central. Qu’il s’agisse d’actualité, de musique, de santé et mieux-être, etc. Style/ton . L’ambiance générale de l’émission. Sérieuse, divertissante, informative, humoristique, etc.

. L’ambiance générale de l’émission. Sérieuse, divertissante, informative, humoristique, etc. Format . L’émission peut être en direct ou préenregistrée, courte ou longue, en solo ou en équipe, quotidienne ou hebdomadaire, etc.

. L’émission peut être en direct ou préenregistrée, courte ou longue, en solo ou en équipe, quotidienne ou hebdomadaire, etc. Public cible . À qui l’émission s’adresse-t-elle ? Quel est le profil des auditeurs visés ?

. À qui l’émission s’adresse-t-elle ? Quel est le profil des auditeurs visés ? Contenus spécifiques. Quels segments ou rubriques composeront l’émission ? Chroniques, interviews, éditoriaux, revues de presse, etc.

Ainsi, si l’on créait une émission…

Sur la chasse et la pêche ( Thème/sujet ).

). Sous la forme d’une tribune téléphonique, questions/réponses de l’auditoire aux experts invités ( Style/ton ).

). Durée de 60 minutes à chaque semaine ( Format ).

). Qui est destinée aux chasseurs et pêcheurs, tout genre, 35-64 ans ( Public cible ).

). Avec dévoilements et annonces de nouveaux produits, des trucs, astuces et conseils. (Contenus spécifiques).

On viendrait non seulement de créer le concept de l’émission, mais aussi de déterminer à qui l’on en confiera l’animation et quelles sont les entreprises susceptibles d’y annoncer.

Créons-en une autre, cette fois en partant du public cible qu’on souhaite atteindre…

Des enfants d’âge préscolaire de 2 à 5 ans ( Public cible ).

). Émission d’éducation préscolaire ( Thème/sujet ).

). Avec des comptines, histoires courtes, devinettes, etc. ( Contenus spécifiques ).

). Ton amusant et divertissant pour les tout-petits ( Style/ton ).

). Durée de 30 minutes, deux fois par semaine, samedi et dimanche matin (Format).

Voilà un concept d’émission pour les tout-petits qu’une éducatrice à la petite enfance serait tout à fait susceptible de présenter à sa radio locale.

Sachez qu’il n’y a pas réellement d’ordre parmi ces éléments fondamentaux. Prétendre le contraire serait un mensonge. On peut partir de pratiquement n’importe lequel pour créer son concept.

Cela dit, il y a tout de même DEUX (2) piliers fondamentaux sur lesquels tout le concept de l’émission repose : le thème/sujet et le style/ton.

Vous aurez beau avoir un public ciblé, un format choisi, ainsi qu’une bonne idée des contenus que vous proposerez. Si vous n’avez pas de thème/sujet central ni style/ton, ça ne marchera pas.

D’ailleurs, ironiquement, c’est souvent parce qu’ils ont un thème/sujet qu’ils aimeraient partager, que plusieurs personnes décident de créer une émission ou un balado.

Ils sont passionnés de chasse et pêche, de hockey sur glace, de musique des années ’60, ’70 et ’80, etc.

1er – Le thème ou le sujet de l’émission

Il existe tellement de sujets et de thèmes pour créer des émission de radio. Même qu’en arrêtant votre choix sur une thématique très généraliste, vous ouvrez le champ des possibilités presque à l’infini. Ça peut être très généraliste, comme les trois thématiques suivantes…

– Émission sur l’alimentation (ex. : « Croque ta région ! ») : Partage de recettes régionales. Présentation de restos locaux. Entrevues des chefs locaux. Découverte des produits du terroir. Etc.

– Émission sur la santé (ex. : « Santé ! Santé ! » : Rencontre de spécialistes régionaux en santé physique et mentale. Conseils et trucs mieux-être. Partage d’expériences. Etc.

– Émission de musique rétro (ex. : « Au temps du yéyé ») : Musique des années ’60 avec infos historiques et courtes biographies d’artistes.

Mais, ça peut aussi être très, très ciblé comme thématique…

– Émission avec les détenus de la prison régionale (ex. : « Les évadés des ondes ») : Témoignages sur la vie carcérale. Messages aux proches qui écoutent. Écoute d’œuvres musicale ou littéraires des détenus (‘slam’, poèmes, courtes nouvelles, etc.). Etc.

– Émission sur la santé sexuelle (ex. : « Derrière vos rideaux ! ») : Réponses aux courriels des lecteurs. Présentation de jouets pour adultes. Conseils en prévention des ITS. Etc.

Vous voyez ? Les possibilités sont quasi infinies.

2ème – Le style de l’émission

Le style de l’émission est intimement lié au thème ou sujet, et vice-versa. Pourquoi ?

Parce qu’on peut étonnamment faire diverses combinaisons et modifier totalement l’allure d’un show de radio ou un balado simplement en modifiant les combinaisons.

À titre d’exemple, une émission d’actualité (thème/sujet), sur un ton sérieux avec des entrevues, prendrait une toute autre allure si on lui conférait une touche humoristique (style/ton).

Ok, alors faites l’inverse. Pensez à un show comme Infoman qui traiterait des mêmes sujets mais sous un style/ton purement journalistique. L’émission changerait drastiquement, n’est-ce pas ?

Même notre émission pour enfants créées précédemment. Imaginez les mêmes contenus, mais livrés sur un ton humoristique pour un public adulte.

On peut ainsi transformer une banale émission matinale pour enfants en un programme humoristique assez déjanté pour adultes à présenter en soirée. N’est-ce pas ?

Bref, comme vous le pouvez le voir, en jouant de manière habile avec votre thème ou votre sujet, et en conférant à votre émission un style qui lui est propre, vous pourriez accoucher d’un concept totalement différent et innovant.

CONCLUSION

Le choix d’un titre, la bonne connaissance de l’auditoire ciblé ou encore la création de l’habillage sonore sont certainement très importants dans les étapes qui mèneront jusqu’à la mise en ondes de votre d’émission.

Mais, avant d’en arriver là, pensez thème/sujet et style/ton.

À moins que vous répondiez à tout prix à des impondérables, comme devoir créer une émission pour un public cible bien particulier, songez à un concept qui s’articulera autour du thème/sujet et le style/ton.

Lorsque vous saurez de quoi parler et comment le faire, le format, le public cible ainsi que les contenus viendront d’eux-mêmes.

