Les paroles des chansons se sont assombries en 50 ans

Une étude nous apprend que les paroles des chansons sont non seulement devenues plus simplistes au fil des cinq dernières décennies, mais qu’elles ont également pris une tournure qu’on dira beaucoup plus sombre.

L’étude parue récemment dans Scientific Reports révèle que des chercheurs se sont penchés sur cinq décennies de musique occidentale de langue anglaise.

Ceux-ci souhaitaient mesurer l’évolution des paroles des chansons au fil du temps. Ils ont donc porté leur attention principalement sur cinq genres musicaux. C’est-à-dire le rap, le country, la musique pop, le R&B, ainsi que le rock.

Pas moins de 353 320 pièces ont ainsi été évaluées.

Les chercheurs ont étudié notamment la complexité lexicale ainsi que la répétition des paroles. Ils se sont également penchés sur les émotions véhiculés et divers autres aspects.

Résultats ?

Ils se sont rendus compte que, non seulement les paroles s’étaient simplifiées au fil du temps, autant dans leur structure que le vocabulaire employé, mais qu’elles s’étaient aussi assombries, pour ainsi dire.

Des études précédentes avaient révélé que les paroles des chansons pouvaient être extrêmement révélatrices de l’identité culturelle d’une société, voire façonner dans une certaine mesure l’humeur du public, ou à tout le moins s’y coller.

Or, comme l’ont constaté les chercheurs lors de leur travaux, les chansons sont devenues plus négatives au fil des cinquante dernières années et véhiculent des messages qui sont davantage centrés sur soi. Un constat qui a d’ailleurs été réalisé dans tous les styles musicaux.

Bref, les chansons auraient moins de vocabulaire et davantage de répétition, mais elles exploitent aussi des thèmes plus égocentriques et véhiculent des messages plus négatifs, voire carrément hargneux dans certains cas.

Êtes-vous surpris ? Que pensez-vous d’une telle étude et de ses conclusions ?

On peut consulter ce texte (« Song lyrics have become simpler and more repetitive over the last five decades ») pour davantage de détails sur l’étude en question.

(Source : « Song lyrics have become simpler and more repetitive over the last five decades », Scientific Reports, 28 mars 2024)

