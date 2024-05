Libérez votre créativité avec Ubuntu Studio

Si vous êtes créateur de contenus médiatiques/artistiques et que l’informatique ‘open source’ et gratuite pique votre curiosité, Ubuntu Studio devrait vous intéresser.

Une dérivation d’Ubuntu spécialement pour la création

Qu’est-ce qu’Ubuntu Studio ? C’est un système d’exploitation gratuit et ‘open source’ dérivé d’Ubuntu, l’une des distributions Linux parmi les plus connues et utilisées.

Destiné aux créateurs de contenu, Ubuntu Studio a été pensé dans le but d’offrir un environnement convivial pour la création de médias artistiques.

Qu’il s’agisse de producteurs audio, dessinateurs, musiciens, vidéastes, graphistes ou photographes notamment.

Donc, que vous soyez dans le processus créatif d’un album de musique, d’une vidéo corporative ou encore d’un balado, c’est ni plus ni moins qu’un couteau suisse informatique.

Son principal avantage ? On y trouve une pléthore de logiciels de création déjà préinstallés.

Vous avez un besoin ? Nommez-le. Il sera sans doute comblé par Ubuntu Studio.

On y trouve par exemple une station de travail audio numérique (Ardour), un logiciel d’édition sonore (Audacity), un éditeur vidéo (Kdenlive) et une foule d’autres logiciels accessibles sans efforts mais qu’ils seraient beaucoup trop long d’énumérer. C’est dire toute son étendue.

Disposant de l’environnement de bureau Plasma Desktop de KDE, interface aboutie et esthétique, la prise en main d’Ubuntu Studio est facile et rapide.

On peut télécharger et installer Ubuntu Studio LTS (long-term support) en visitant la page officielle.

Le système d’exploitation bénéficie d’un soutien pendant plusieurs années, soit jusqu’en avril 2027.

Il n’est pas forcément nécessaire de disposer d’une machine de course pour le faire tourner. Un processeur Intel Core 2 Duo ou l’équivalent avec 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage devraient suffire.

Cela dit, comme indiqué sur le site, vous obtiendrez évidemment de bien meilleurs résultats avec un processeur Intel Core i5 ou supérieur, doté de 16 Go de RAM et 64 Go de stockage.

En terminant, si vous disposez d’ores et déjà du système d’exploitation Linux Ubuntu, un installateur vous permettra de jouir des avantages d’Ubuntu Studio sans trop vous dépayser, dans la mesure où vous pourrez préserver l’environnement de travail auquel vous êtes déjà habitué.

Lien : https://ubuntustudio.org/

