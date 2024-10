Louis Béland devient le nouveau directeur général de l’Alliance des radios communautaires du Canada

L’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada) est heureuse d’annoncer la nomination de Louis Béland au poste de directeur général.

Reconnu à la fois comme entrepreneur chevronné et ardent défenseur des communautés francophones en situation minoritaire, M. Béland est un catalyseur de développement économique.

Fort d’une expérience diversifiée, notamment en gestion d’organismes sans but lucratif et en développement d’entreprises, il est reconnu pour son expertise en mentorat et en coaching. Passionné par l’innovation et la croissance des entreprises, il sait mettre à profit ses connaissances pour renforcer le tissu économique des communautés francophones et stimuler leur rayonnement.

« Rejoindre l’ARC du Canada est pour moi un retour aux sources », a déclaré Louis Béland.

« J’ai toujours cru au pouvoir des médias communautaires de diffuser une information fiable et de donner une voix à ceux et celles qui en sont privés. Particulièrement dans les communautés francophones en situation minoritaire où il est essentiel de renforcer le lien social. Je suis ravi de pouvoir contribuer à nouveau à ce mouvement, et je suis convaincu que mon expérience me permettra d’avoir un impact positif et durable envers les membres de l’ARC du Canada. »

Son leadership ainsi que sa vision stratégique seront de précieux atouts, estime le conseil d’administration de l’ARC du Canada, à un moment où l’organisme s’est engagé dans un exercice de restructuration et de planification stratégique afin de renforcer sa mission de soutenir et promouvoir les radios communautaires francophones en situation de minorité linguistique au Canada.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur quelqu’un avec toute l’expertise dont Louis Béland dispose », a affirmé Gary Ouellette, le nouveau président de l’ARC du Canada élu au terme de l’assemblée annuelle.

« Louis possède de nombreux atouts dont l’organisation aura précisément besoin afin de mener à bien la restructuration dans laquelle elle s’est engagée ainsi que la planification stratégique qui dictera ses activités au cours des prochaines années. »

Le nouveau directeur général de l’ARC du Canada entrera officiellement en fonction le 28 octobre 2024 et participera au Forum des membres à Toronto, les 1er et 2 novembre 2024.

À propos de l’ARC du Canada

Créée en 1991, l’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada) est gestionnaire globale du dossier de la radiodiffusion communautaire en milieu minoritaire francophone au pays. L’organisation offre à ses membres des services de consultation, de formation, de communications et de liaison, de même que des services techniques dans les différents aspects touchant à l’implantation et la gestion d’une radio communautaire.