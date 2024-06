Médias, pub, marketing, journalisme : 10 infolettres indispensables

Sans ordre de préférence, voici une dizaine d’infolettres auxquelles vous abonner afin d’obtenir de l’information sur les médias, la publicité, le marketing et le journalisme directement dans votre boîte de courriel. De véritables coffres aux trésors pour tout connaître de l’actualité dans ces domaines.

Alors que les médias sociaux tels que Facebook et Instagram barrent de plus en plus la route au journalisme de qualité et aux sources fiables d’information, les infolettres sont des sources de plus en plus consultées pour obtenir les informations qu’on cherche.

Ici, vous trouverez quantité de nouvelles, d’analyses, de statistiques et davantage encore sur les médias, la publicité, le marketing et le journalisme.

Toutes ces infolettres sont proposées par des experts de leur domaine d’activité et sont gratuites. Abonnez-vous sans tarder !

Pat White (« Votre infolettre sur les médias »)

Il est journaliste et enseignant en journalisme. Il a œuvré dans de grandes salles de nouvelles comme CTV News, Reuters, le HuffPost, Le Journal de Québec, The Canadian Press et Canoe.ca.

L’infolettre (« Votre infolettre sur les médias ») de Pat White recense les principaux titres qui traitent du journalisme et des médias de façon générale. Plus de 2 000 personnes y sont abonnées. On peut la consulter sans abonnement en suivant le lien ci-dessus. Mais mieux encore, on peut s’abonner afin de la recevoir directement dans sa boîte de courriel afin de ne rien manquer.

Luc Dupont (« L’infolettre marketing »)

Professeur, auteur et conférencier. Passionné de publicité, de marketing et de médias sociaux. Il est suivi dans les médias sociaux par des milliers d’abonnés et fréquemment invité à commenter à la radio et la télé.

Son infolettre « L’infolettre marketing de Luc Dupont » déborde d’information sur la publicité, le marketing, ainsi que le monde médiatique au sens plus large. Consultez les archives afin de vous en faire une bonne idée et n’oubliez pas de vous y abonner.

FPJQ (« le Trente hebdo »)

La Fédération professionnelles des journalistes du Québec (FPJQ) fait paraître une infolettre hebdomadaire (« Le Trente hebdo »). Une référence, on s’en doutera, au fameux (-30-) qu’on peut lire en bas de page d’un communiqué.

Nominations, postes à combler dans l’industrie, réalisations exceptionnelles, annonces importantes de l’organisation, etc. s’y retrouvent. On peut s’abonner en bas de la page qui regroupe toutes les infolettres.

Grenier (« Grenier en bref »)

Grenier (aussi connu comme le Grenier aux nouvelles) fait figure de référence dans le domaine des communications et du marketing depuis une trentaine d’années, et même davantage. Son infolettre contient des offres d’emplois, des nouvelles brèves, etc.

Créez un compte gratuit à cette page afin d’adhérer à l’infolettre, ou encore consultez le dernier exemplaire qui est constamment mis à jour sur le site à chaque parution.

Adweek (différentes infolettres) – en anglais

Hebdomadaire ? Quotidienne ? Ou plutôt occasionnelle afin de recevoir des alertes importantes sur l’industrie ? Faites votre choix parmi les infolettres du site Adweek.

Des analyses sur l’industrie du marketing et de la publicité. Des conseils d’experts. Etc.

Ce magazine hebdomadaire américain qui traite de la publicité et du marketing a été publié pour la première fois en 1978. C’est dire comme sa notoriété n’est plus à faire.

BDM (la quotidienne ou l’hebdomadaire)

BDM, c’était jadis Le Blog du Modérateur dans sa forme longue. Tout ce qui touche à l’actualité de l’univers numérique, BDM en traite. Les réseaux sociaux, la publicité en ligne, les outils web pour les professionnels, etc. Véritable source de référence de l’industrie des médias numériques, le site attire 4 millions de lecteurs par mois.

On peut adhérer à deux types d’infolettres. Une quotidienne ainsi qu’une hebdomadaire. C’est certes très européen, mais la GRANDE majorité des sujets traités devraient intéresser même les lecteurs canadiens de langue française.

Isarta Infos (« L’infolettre Isarta Infos »)

Isarta est sans conteste l’une des meilleures destinations pour le recrutement et la formation en marketing, communication, ventes et numérique. Mais, outre ses offres d’emplois et conseils divers en la matière, son site Isarta Infos est une pépite d’or pour s’informer.

Alors, pourquoi ne pas vous abonner à son infolettre hebdo (« L’infolettre Isarta Infos ») afin de recevoir l’essentiel des tendances en développement de carrière, marketing, web et communications ?

Broadcast Dialogue (« The Weekly Briefing ») – en anglais

Si vous êtes dans l’industrie des médias, ne souhaitez pas adhérer à 10-12 infolettres distinctes, mais cherchez malgré tout à vous informer de tout ce qui se passe dans le domaine à chaque semaine. C’est à l’infolettre (« The Weekly Briefing »)de Broadcast Dialogue que vous devez adhérer.

Bien sûr, c’est en anglais. Mais, toutes les nouvelles de l’industrie sont là. Décisions du CRTCCRTC Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est l’organisme public indépendant qui réglemente les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications au Canada., statistiques sur l’industrie, nominations et nouvelles affections, etc. Un incontournable.

Institut national de l’audiovisuel (« La revue des médias »)

Vrai qu’il s’agit d’une infolettre (« La revue des médias ») d’origine européenne. Cela dit, cette infolettre de l’institut national de l’audiovisuel (INA) traite de sujets universels (ex. : la pige en journalisme, l’état des médias dans le monde, etc. Bref, une excellente façon d’ouvrir ses horizons et d’avoir un bon portrait de ce qui se passe à l’étranger dans le domaine.

Reuters Institute for Study of Journalism (« RISJ newsletter »)

Référence s’il en est une parmi le monde journalistique, le Reuters Institute for Study of Journalism publie différents textes sur les médias journalistiques. Études diverses, statistiques, etc.

Abonnez-vous à l’infolettre (« RISJ newsletter ») et sachez tout ce qui se passe dans le milieu journalistique à l’échelle mondiale.

