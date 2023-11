Publicité en ligne : l’empreinte d’Amazon (toujours !) plus grande

L’empreinte d’Amazon sur le secteur de la publicité numérique est toujours plus grande. Au troisième trimestre de l’année, la division publicitaire du géant américain a généré plus de 12 milliards de dollars. Une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente.

Des résultats qui surprennent même les analystes

Les résultats dépassent de beaucoup les prévisions des analystes et témoignent de la puissance grandissante d’Amazon dans le secteur publicitaire en ligne.

Si les chiffres sont évidemment encore loin de ceux des deux autres géants du web, Google et Meta, il n’en demeure pas moins que la division publicitaire d’Amazon grignote une part toujours plus grande de l’assiette publicitaire disponible en ligne.

Ironiquement, alors que les éditeurs de la presse numérique et des médias traditionnels de façon générale tremblent devant une telle concurrence, il est tout de même intéressant de relever que ces résultats sont en partie attribuables à des ententes conclues en outre… avec certains médias eux-mêmes.

C’est le cas notamment de Hearst Newspapers, dont les applications numériques de ses journaux affichent les publicités sponsorisées d’Amazon. Uns stratégie astucieuse de la part du géant du commerce en ligne qui permet aux vendeurs présents sur sa plateforme de s’afficher en-dehors de son propre réseau.

Amazon continue en même temps d’améliorer sa solution publicitaire, Amazon Ads, en proposant des outils de mesure de performances améliorés, de l’assistance à la création de contenus et de nouveaux formats publicitaires.

C’est dire que l’entreprise, jusque-là surtout connue pour son hégémonie sur le commerce électronique, est également en train de s’imposer comme l’une des plus redoutables machines publicitaires numérique, aux côtés de Google et Meta,

Ses performances sont d’autant plus remarquables, que ses deux principaux rivaux Google et Meta n’ont accru leur chiffre d’affaires sur la même période que de 9 % et 23 % respectivement, tandis qu’Amazon augmentait le sien de 26 %.

Ainsi, non seulement les petits acteurs de la presse numérique et des médias traditionnels réussissent-ils de plus en plus difficilement à rivaliser devant cette compétition hors norme, mais même les deux principaux géants du web, Google et Meta, se font coiffer au fil d’arrivée par l’entreprise fondée par Jeff Bezos.

(Source : « Amazon’s advertising revenue tops $12 billion in the third quarter », CNBC, 26 octobre 2023)