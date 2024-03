Qu’est-ce qu’un encodeur RDS et que peut-il faire pour vous?

Il peut servir de système de dissémination d’alertes de sécurité (ex. : tempête sur un tronçon de route, etc.).

On peut utiliser le système RDS afin de synchroniser l’horloge et la date d’un récepteur radio.

Cela évite donc que les automobilistes doivent changer manuellement la fréquence pendant la conduite. En effet, si le signal choisi devient faible, le récepteur RDS passera automatiquement à une fréquence alternative. Le récepteur passera automatiquement à la station la plus puissante. Bien sûr, il faut que la radio ait correctement encodé ses informations RDS et que l’automobiliste dispose d’un récepteur avec la technologie RDS.

Grâce à l’encodeur RDS, il serait possible pour quiconque quitte Chéticamp et sort du rayon de diffusion de la station principale, de syntoniser automatiquement les réémetteurs de Pomquet ou de Sydney.

Mais, on peut aussi s’en servir afin d’envoyer d’autres informations et des messages textuels qui accompagnent la programmation.

Toutefois, comme on a tendance à l’oublier, les tâches d’un encodeur RDS peuvent être beaucoup plus larges que ça.

Une portion des informations fournies par le système viennent de l’équipement à proprement parler. On les inscrit grâce à l’interface physique ou encore via le réseau LAN (Local Area Network), on peut y inscrire diverses informations.