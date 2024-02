Radio terrestre ou en ligne ? Deux pommes différentes

Comparer la radio traditionnelle par ondes terrestres avec la radio en ligne, ce n’est pas comme de comparer des pommes et des oranges. Loin de là. Ce serait plutôt comme de comparer des McIntosh ou des Cortland avec des Granny Smith.

Elles poussent essentiellement de la même façon, mais chaque pomme a pourtant une saveur distincte ainsi que des usages qui sont différents (à cuire, à croquer, etc.).

C’est un peu la même chose avec les deux modes de transmission de la radio. Chacune a ses avantages mais aussi, disons ses limitations.

Voyons ça de plus près et de la manière la plus objective possible.

–

La variété des contenus

La radio en ligne permet d’écouter des stations d’un peu partout à travers le monde. Elle n’a pratiquement aucune frontière, sinon les restrictions qui lui sont quelquefois imposées pour diverses raisons (p. ex. le respect des droits d’auteur, l’accès réservé à certains pays, etc.).

En revanche, la radio terrestre par les ondes hertziennes a une portée géographique limitée à la puissance de rayonnement du ou des émetteurs. Le choix est évidemment restreint au nombre de stations présentes autour de soi.

AVANTAGE: radio en ligne

—

L’accessibilité

La radio par internet requiert une connexion de données afin qu’on puisse l’écouter.

À moins de bénéficier d’un accès wifi public, il faut débourser un montant forfaitaire afin d’accéder aux données mobiles ou encore à l’internet fixe.

L’accès à la radio traditionnelle par les ondes terrestres reste gratuit et universel.

Il suffit de posséder un simple récepteur radio d’à peine quelques dollars et l’on peut capter les ondes radiophoniques. Sans frais ni données.

AVANTAGE : radio terrestre

—

Le confort d’écoute

Plusieurs radios en ligne proposent un débit binaire particulièrement élevé. La qualité sonore est souvent excellente voire quasi irréprochable dans certains cas.

Cela dit, de nombreuses stations offrent en revanche une expérience d’écoute franchement désagréable. Et dieu sait qu’elles sont nombreuses.

C’est souvent en raison de la compression sonore, le taux d’échantillonnage et d’autres raisons. Souvent pour réduire la consommation de données numériques.

Aussi, la radio par internet est à la merci des aléas de notre connexion, qui peut parfois ralentir ou même s’interrompre momentanément pour diverses raisons.

Avec la radio FM, à moins bien sûr qu’on soit à une distance trop importante de l’antenne, la qualité sonore reste essentiellement la même et ne subit jamais d’interruption. Sauf bien sûr si l’on stoppe la transmission.

Ceci dit, les ondes terrestres ne sont pas à l’abri des interférences. Qu’elles soient de nature électromagnétique ou physique comme une construction qui obstrue le signal (ex. : un tunnel ou un édifice).

AVANTAGE : aucune ne surclasse réellement l’autre

—

La disponibilité

On l’a dit. La radio sur internet est tributaire d’un tas de facteurs qui influencent sa disponibilité.

Il peut s’agir d’un accès défaillant à l’internet. Comme une panne d’internet ou parce qu’on n’a tout simplement plus de données dans notre forfait.

Ça peut aussi être en raison du nombre limité d’auditeurs capables de se brancher simultanément au serveur. Etc.

Bref, la disponibilité de la radio par internet est loin d’être infaillible.

A contrario, rares sont les radios sur les ondes hertziennes dont la transmission s’interrompt. Elles émettent dans la majorité des cas 24/7.

Même lors de pannes électriques ou d’internet, la majorité des stations de radio diffusant sur les ondes hertziennes disposent d’équipements de secours. Elles peuvent ainsi poursuivre les opérations, même lors d’événements météorologiques hors du commun. Et, un simple récepteur à piles permet de poursuive l’écoute.

Enfin, il est important de spécifier qu’il n’y aucune contrainte quant aux nombres d’auditeurs simultanés qui peuvent écouter une station AM ou FM en même temps.

AVANTAGE : radio terrestre

—

L’écoute en temps réel

Aucune radio en ligne ne permet l’écoute synchronisée avec l’instant présent. Essentiellement à cause des différentes étapes à franchir entre la transmission et la réception.

Les délais peuvent être parfois de plusieurs secondes; même des dizaines quelquefois.

Il est donc impossible d’écouter un match sportif ou le déroulement d’un défilé sur une radio internet à l’instant précis où se déroule l’action.

La radio par les ondes terrestres, elle, n’a pas de décalage entre sa diffusion et sa réception.

Il est donc tout à fait possible d’écouter en temps réel un match de baseball dont les commentateurs sont assis dans la mezzanine du stade, alors qu’on assiste soi-même à la partie dans les estrades et qu’on veut connaître les statistiques des joueurs, etc.

AVANTAGE : radio terrestre

—

L’interactivité

La majorité, sinon toutes les radios en ligne disposent d’un site web et sont présentes dans les médias sociaux. Il est donc tout à fait possible d’interagir avec elles.

Cela dit, les radios traditionnelles disposent aussi d’un site web. Elles sont également présentes dans les médias sociaux et permettent aux auditeurs d’interagir.

Qui plus est, compte tenu de leur proximité, les animateurs des radios locales sont quelquefois présents lors d’événements publics. On peut les y rencontrer.

Il est également possible de se rendre à sa station locale afin de partager de l’information, et, dans tous les cas, on peut également joindre par téléphone la station près de chez soi. Ce qui est assez rarissime voire inexistant chez la grande majorité des radios 100 % en ligne.

Avantage : radio terrestre

—

L’écoute en rattrapage

C’est assurément l’un des plus gros avantages de la radio en ligne. Le fait qu’on puisse mettre en pause, puis reprendre l’écoute au même endroit dans certains cas, ou encore réécouter des contenus sur demande.

Compte tenu du fait qu’elle diffuse de façon linéaire, il est impossible d’interrompre momentanément l’écoute en temps réel de la radio par voie terrestre, et on ne peut pas non plus réécouter les contenus ultérieurement.

AVANTAGE : radio en ligne

En conclusion

On le constate. Chacun des deux modes de transmission de la radio a ses avantages mais aussi ses limitations.

La radio sur internet offre certainement une très grande flexibilité et toute une variété de contenus distincts.

En revanche, elle a certaines contraintes liées notamment aux technologies utilisées afin de la transmettre et de la recevoir. Les coûts qui y sont liés ne sont pas négligeables non plus.

La radio par ondes terrestres est certainement plus limitée géographiquement, mais elle offre une qualité sonore stable ainsi qu’une fiabilité de loin supérieure à la radio en ligne.

Cela dit, compte tenu de sa diffusion de façon linéaire, elle ne permet pas la mise en pause et l’écoute en rattrapage, à moins de l’enregistrer soi-même.