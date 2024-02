Réception défaillante de la radio ? Voici comment y remédier

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles on a parfois de la difficulté à bien capter sa station préférée. En voici quelques causes et comment y remédier.



–

Bonne un jour, mauvaise le lendemain

C’est bizarre, n’est-ce pas ? Il arrive quelquefois qu’on a une bonne réception une journée, tandis que le lendemain c’est plus difficile voire impossible.

Quelles sont les raisons, et, surtout, comment y remédier ?

–

Un récepteur défectueux

L’une des premières choses à faire si l’on éprouve de la difficulté à capter sa station préférée, c’est sans doute d’essayer de capter les ondes d’une autre radio.

Si vous éprouvez autant de difficulté à capter une ou plusieurs autres stations, alors que normalement ça devrait fonctionner, alors votre récepteur est peut-être en cause.

Il peut s’agir d’un problème d’antenne, d’un dysfonctionnement interne, etc.

Bref, le problème pourrait être réglé en essayant d’écouter la radio avec un autre récepteur.

–

Un changement de position

Avez-vous changé le récepteur de place depuis votre dernière écoute ? L’avez-vous, par exemple, changé de coin de comptoir ?

Si tel est le cas, peut-être devriez-vous songer à remettre votre récepteur à l’endroit précédent.

Il arrive en effet que la réception à tel endroit de la résidence soit meilleure qu’ailleurs. Dans ce cas-là, positionnez le récepteur radio à un autre endroit.

–

Des interférences électromagnétiques

Les ondes radiophoniques, aussi appelées ondes hertziennes, sont des ondes électromagnétiques. Elles se propagent à travers les airs.

Mais, comme toutes les autres ondes électromagnétiques, elles sont sujettes aux interférences.

C’est d’ailleurs le cas de votre routeur wifi sans fil qui peut aussi subir des interférences, à titre d’exemple.

Divers autres appareils pourraient être d’ailleurs susceptibles de créer des interférences (four à micro-ondes, réfrigérateur, téléviseur, téléphone sans fil, etc.).

–

Un mauvais ajustement du cadran

Il arrive qu’on accroche le cadran pour sélectionner des postes sans trop qu’on s’en rende compte.

Lorsqu’il s’agit d’un cadran numérique, on constate rapidement et distinctement qu’on n’est pas à la bonne fréquence.

Hélas, sur un cadran physique muni d’une simple roulette, c’est plus difficile d’y voir clair.

Si tel est le cas, tournez légèrement la roulette de sélection des postes afin de vous assurer de choisir la fréquence exacte.

–

Des problèmes temporaires chez le diffuseur

Il arrive parfois qu’un radiodiffuseur subisse certains bris d’équipements pour diverses raisons. Une antenne de transmission abîmée par les intempéries peut affecter la réceptivité.

Peut-être a-t-on été contraint à ce moment-là d’émettre à plus faible puissance. Sinon, on a été obligé de diffuser depuis une autre antenne de façon temporaire.

Si malgré toutes les vérifications que vous avez faites, vous éprouvez toujours de la difficulté à capter votre radio favorite, informez-vous auprès de la station pour savoir si elle a des bris d’équipements ou si des modifications temporaires n’auraient pas été apportées.

–

Des modifications techniques permanentes

Cela dit, il arrive que les radiodiffuseurs demandent aux instances gouvernementales de modifier leurs spécifications techniques. Souvent avec l’espoir d’améliorer la couverture du territoire ou la qualité du signal. On augmente alors la puissance de l’émetteur, on élève ou déplace l’antenne, etc.

Malheureusement, quoique le but ultime est d’améliorer la qualité du signal et la couverture du territoire, il arrive que certains auditeurs subissent plutôt une dégradation du service.

Si vous êtes un fidèle auditeur de votre station, vous devriez en principe avoir entendu parler des modifications techniques apportées.

Mais, si vous n’en êtes plus certain, encore là, contactez la station afin de vous en assurer.

–

Des changements du type de réception

Tout comme il arrive qu’on accroche le cadran pour sélectionner les stations, il arrive qu’on change le type de réception par inadvertance… ou pas. (Ex. : les enfants ont souvent les doigts longs.)

Êtes-vous passé par exemple de la bande FM à la bande AM sans vous en apercevoir ?

Le son vous semble-t-il moins riche ? Seriez-vous passé du mode stéréo au mode mono ?

Vérifiez que tous les paramètres sont identiques aux réglages auxquels vous êtes habitué normalement.

–

Une antenne mal déployée

Si votre récepteur dispose d’une antenne externe rétractable, assurez-vous que celle-ci soit entièrement déployée. Vous capterez peut-être mieux la radio de cette façon.

Dans certains cas, il peut s’agir aussi d’un fil, qui, encore là, peut être étiré et positionné de façon différente afin d’améliorer la réceptivité.

–

Parfois, l’antenne est de trop

Saviez-vous qu’il vaut mieux parfois ne pas utiliser d’antenne ? Hé, oui ! Certains récepteurs ont une antenne interne expressément conçue pour une réceptivité maximale.

Si vous captiez mieux la radio hier sans l’antenne externe, mais que vous éprouvez des difficultés après qu’elle ait été déployée, sans doute vaudrait-il mieux débrancher l’antenne ou, du moins, la replier au maximum.

–

De nouveaux équipements aux alentours

Certains équipements nouvellement installés aux alentours de votre foyer pourraient être susceptibles de créer des interférences. Une nouvelle ligne électrique à haute tension, une tour de télécommunication, etc.

Voyez si de nouvelles sources d’interférence ne seraient pas apparues récemment dans les environs.

De la maintenance chez le radiodiffuseur

Si vous ne captez pas correctement votre station favorite malgré toutes les vérifications, informez-vous auprès de votre voisinage s’ils connaissent les mêmes problèmes. Sinon, tentez de capter la station sur un autre de vos récepteurs (ex. : dans la voiture).

Si le problème perdure, il se pourrait que l’émetteur de votre station soit en panne, à cause d’un bris comme on l’indiquait plus haut par exemple, ou simplement en maintenance.

Peut-être un technicien est-il d’ailleurs en train de régler le problème en ce moment même.

–

De mauvaises conditions météorologiques

Dans ce dernier cas, il est difficile de faire quoi que ce soit. Les orages électriques ou d’autres turbulences, comme les éruptions solaires, sont susceptibles de créer des problèmes électromagnétiques.

On peut difficilement régler le problème, sinon que d’attendre que les intempéries passent et que le beau temps revienne.