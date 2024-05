Smallpdf : donnez une cure minceur à vos fichiers PDF

J’ai reçu récemment l’infolettre d’une de nos radios membres en format PDF que j’ai souhaité partager à mon tour. Or, je me suis aperçu que le fichier était beaucoup trop lourd (11,8 Mo) pour que je puisse le joindre. Que faire ? L’alléger ? Oui. Mais, comment ? Lisez ceci.

Pas d’installation et facile d’utilisation

Même en tentant de compresser le fichier dans un dossier zippé, je ne pouvais faire guère mieux que de le ramener à 11,6 Mo, comme on le voit dans l’image. Il était encore trop volumineux, ma limite étant de 10 Mo.

Ne souhaitant ni acheter ni installer un logiciel de compression de fichiers PDF simplement pour quelques utilisations dans l’année, j’ai trouvé la solution.

C’est l’outil en ligne Smallpdf.com qui m’est venu en aide.

Smallpdf simplifie la gestion des fichiers PDF grâce à différents outils permettant de convertir, compresser et modifier gratuitement des PDF.

Il peut être possible de convertir des PDF en documents Word modifiables, de fusionner plusieurs PDF en un seul document, ou encore transformer des images JPG, PNG, BMP, GIF et TIFF en fichier PDF.

Smallpdf permet d’ajouter du texte, des formes, des images et des annotations à main levée dans nos documents PDF.

Je n’en avais pas besoin à ce moment-ci, mais ça peut toujours servir.

On peut remplir des formulaires, ajouter une signature électronique à des contrats et conclure des accords en quelques clics.

Disposant d’une offre gratuite, le site dispose de nombreuses fonctionnalités essentielles. Dans le cas présent, c’était la compression et c’est justement pour ça que j’en avais besoin.

Après avoir passé mon fichier dans la machine, j’ai été étonné d’obtenir un PDF d’excellente qualité qui pesait maintenant à peine 1,9 Mo.

Impressionnant ! Je défierais d’ailleurs quiconque de trouver des différences notables de qualité entre les deux fichiers s’ils les avaient sous les yeux.



L’interface est simple et intuitive, et, comme on n’a pas besoin de télécharger ni d’installer, tout se fait en ligne. Bref, de n’importe où, n’importe quand, sur n’importe quel appareil.

Franchement Smallpdf propose une variété d’outils intéressants pour répondre à différents besoins liés aux PDF.

Pas étonnant que le réputé site TechRadar en ait parlé comme du « roi léger de la conversion et l’édition de PDF en ligne » (en anglais “The lightweight, online, conversion king of PDF editors“).

S’il fallait lui trouver quelques inconvénients, je dirais que ses limitations sont tout de même assez notables pour la version gratuite.

Quelques-unes des fonctions avancées plus intéressantes que la simple compression sont réservées aux abonnés payants.

Ceci dit, pour un cas comme le mien où je ne devais que réduire le poids d’un fichier PDF, le résultat a dépassé mes espérances.

Si vous aussi êtes en quête d’un outil pour réduire un PDF aisément et rapidement, essayez-le.

Lien : Smallpdf.com

