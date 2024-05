Véhicule d’entreprise : 10 secrets d’une visibilité optimale

Conduire un véhicule peint et identifié aux couleurs de votre radio apporte une visibilité qui est loin d’être négligeable. Voici 10 secrets pour profiter d’une visibilité optimale.

Qu’il s’agisse d’un plombier, d’une boucherie ou encore d’une radio comme les nôtres, un véhicule peint et lettré aux couleurs d’une entreprise s’avèrera un formidable panneau publicitaire ambulant. Encore faut-il cependant respecter quelques principes élémentaires. En voici une dizaine.

1. Conduisez avec respect et courtoisie

Sérieusement, je dirais que c’est le point #1. Être au volant du véhicule d’une entreprise, c’est véhiculer l’image de celle-ci. Assurez-vous que les autres automobilistes aient l’image d’une entreprise respectueuse et faisant preuve de courtoisie. Non pas d’une entreprise dont les représentants sont des enragés du volant. Bref, conduisez prudemment.

Imaginez comme vous seriez reconnaissable au volant d’un véhicule semblable à celui-ci, alors que vous venez de dépasser un autobus scolaire dont les feux clignotants sont activés.

2. Frappez l’imaginaire !!!

Insérez une image captivante qui représente bien la marque et l’identité de l’entreprise. Un œil exorbité pour un musée de l’étrange, par exemple. Ou une guitare électrique pour une radio rock. Voilà des images qui provoqueront des effets tels que le rire, l’étonnement, etc. Ce petit véhicule aux couleurs du musée Ripley’s Believe It or Not! est un exemple éloquent.

3. Osez… la simplicité

La beauté n’est pas toujours très élaborée. Un design sobre et minimaliste est souvent plus efficace qu’un concept surchargé. Conducteurs et piétons disposent de peu de temps pour capter un message. Il est donc préférable d’opter pour des éléments visuels clairs et aisément compréhensibles.

4. Ordonnez vos informations

Il est crucial qu’on saisisse rapidement l’essentiel. Établissez l’ordre entre les infos primordiales et les autres plus secondaires. Ex. : la fréquence pour vous écouter devrait être clairement indiquée, puis votre slogan et vos lettres d’appel ensuite. C’est cool un slogan. Sauf que ça ne dit pas spontanément comment on peut écouter votre radio.

5. Utilisez des caractères lisibles

La police de caractères doit être facile à lire. Surtout lorsque le véhicule est en mouvement. Évitez les polices italiques ou cursives. Assurez-vous qu’elles s’intègrent bien avec l’image. En théorie, votre logo devrait avoir été conçu de façon à ce qu’il puisse d’ailleurs être reconnu rapidement, et ce, même en de telles conditions.

6. Harmonisez-le à votre image de marque

Afin de diffuser un message cohérent avec votre image de marque, respectez celle-ci. Vos supports publicitaires, qu’ils soient à l’imprimé, sur le web ou votre véhicule, doivent maintenir une cohérence visuelle. Même le choix du véhicule lui-même (marque, modèle, taille) peut avoir un lien avec votre style d’entreprise et projeter un message, quand on y songe.

7. Démarquez-vous

Une bonne idée attire l’attention. Pas besoin d’un design à tout casser. Si les gens disent à leurs amis « As-tu vu le camion de pompier de la radio ? Wow ! C’est vraiment cool ! », vous frappez un coup de circuit. Voyez ce camion de pompier d’une radio de Yellowknife. Ce n’est certes pas le design le plus réussi. Mais, ce véhicule de CJCD (aujourd’hui 100.1 True North) devrait faire tourner pas mal de têtes dans un défilé du père Noël ou de la fête nationale. Non ? (P.S. Tout comme le petit véhicule du musée au début, d’ailleurs. Non ?)

8. Peignez-le de manière stratégique

Votre véhicule lettré est un panneau publicitaire mobile. Il est vu par des centaines, voire des milliers de personnes chaque jour. Choisissez judicieusement l’emplacement du message. Le côté, c’est bien. Mais l’arrière du véhicule est l’une des parties les plus visibles par les autres conducteurs. Or, c’est malheureusement l’un des endroits qu’on néglige bien souvent. Comme le capot, dont votre site web et votre slogan pourraient y être inscrits à l’envers afin que les véhicules qui vous précèdent puissent le lire dans le rétroviseur.

9. Stationnez-vous afin d’être visible

Ce n’est pas en stationnant systématiquement dans les parkings souterrains ou la cour arrière de la radio, qu’on verra votre véhicule. C’est en vous garant près de la route et des voies d’accès. Oui, vous ferez sans doute quelques pas supplémentaires pour vous rendre jusqu’à la porte. Mais les gens verront davantage votre véhicule.

10. Fiez-vous à des professionnels

Vous pourriez certainement acheter des décalques bon marché vendus en ligne et les poser vous-mêmes. Sauf que les résultats risquent d’être à la hauteur du montant dépensé. Autrement dit… avoir l’air ‘cheap’. Confiez plutôt le travail à des professionnels. Il sera difficile pour quiconque sans un minimum de talent de réussir un design aussi soigné que celui ci-dessous.

