Votre Wi-Fi est sans doute une passoire; agissez en conséquences

On a tous déjà entendu parler de failles de sécurité dans le réseau Wi-Fi susceptibles de rendre vulnérables les informations qui y passaient. Pour s’en prémunir, il suffit d’agir en conséquences.

Qu’il s’agisse d’une faille de sécurité, ou plus simplement d’une configuration déficiente, n’importe quelle personne mal intentionnée est susceptible d’épier vos communications sur un réseau Wi-Fi. Oui, même celles qui sont chiffrées dans bien des cas.

Techniquement, à peu près tout le monde a déjà navigué sur un réseau Wi-Fi qui était comme une passoire. À l’aéroport, au café du coin de la rue, etc.

Songez au nombre de réseaux Wi-Fi publics sur lesquels vous avez branché votre téléphone ou votre tablette au moins une fois dans votre vie. Sans jamais réellement connaître la sécurité ni vous poser de question.

Windows, Linux, Android, ou même un Mac ou un iPhone dont plusieurs vantent la “légendaire” sécurité.

Tout le monde peut être potentiellement espionné et voir ses informations compromises sur un réseau dont la sécurité est déficiente.

Voyez, à titre d’exemple, la quantité de réseaux Wi-Fi sans aucun chiffrement qui sont disponibles dans un rayon de quelques dizaines de mètres de nos bureaux.

Est-ce que je me connecterais là-dessus à moins qu’on m’ait assuré de la sécurité et d’avoir pris des mesures de protection ?

Ne cédez pas à la panique

Je vous le concède. Savoir que n’importe quel pirate informatique pourrait intercepter vos données transmises à travers votre réseau Wi-Fi, ça peut effectivement être préoccupant.

Est-ce que ça veut dire qu’il faille paniquer ? Non. Pas vraiment. Il suffit de prendre ses précautions.

D’abord, parce que vous avez rarement la solution. À moins qu’il s’agisse de votre propre installation.

Même là, il arrive bien souvent qu’on puisse ne rien y faire. Sauf attendre qu’une ‘patch’ de sécurité soit créée par le manufacturier du routeur sans fil.

Est-ce qu’on s’empêche de naviguer chez soi sans avoir effectué les plus récentes mises-à-jour de notre routeur bien souvent ? Je parie que vous l’avez fait des centaines de fois.

Si vous naviguez dans un lieu public, vous ne pourrez pas vous rendre dans le routeur Wi-Fi afin d’en ajuster les paramètres. Et s’il y avait une faille de sécurité, ce n’est pas vous non plus qui la corrigeriez de toute façon.

Enfin, sachez que les failles de sécurité d’un routeur sans fil sont rarement ou même à peu près jamais exploitables à distance.

Les informations qui se rendent sur le web, elle, le sont. Or, ce sont les informations qui transitent par les ondes Wi-Fi à proprement parler qui sont à risque.

Donc, il faut être à proximité du routeur et sur le même réseau pour exploiter les failles d’un routeur Wi-Fi.

En résumé, rares sont les brèches qui sont exploitables par des espions étrangers, sauf en de très, très rares circonstances. Comme d’entrer dans les paramètres du routeur par le biais de votre appareil, par exemple.

Les problèmes viennent surtout de ceux et celles qui partagent avec vous la connexion sur le même réseau. Comme le type qui mange à la table voisine de la vôtre ou le passager qui attend son vol près de vous à l’aéroport.

Donc, comment vous protéger ?

1) Utilisez le réseau filaire

Si vous le pouvez, accédez à l’Internet par le biais d’un câble Ethernet au lieu du Wi-Fi.

En utilisant le réseau filaire, vous réduisez considérablement vos chances d’être espionné. En tout cas, pas avec les ondes Wi-Fi.

Pour les appareils qui ne disposent pas d’un port Ethernet, il existe des adaptateurs qu’on branche dans un port USB.

2) Utilisez le réseau cellulaire

Si vous disposez d’assez de données mobiles sur votre téléphone cellulaire, désactivez la connexion Wi-Fi et privilégiez une connexion cellulaire.

Vos données ne transiteront plus à travers un routeur Wi-Fi potentiellement espionné.

3) Utilisez un VPN

On recommande de plus en plus l’utilisation d’un réseau privé de type VPN (Virtual Private Network) qui permet de faire circuler vos données à travers une sorte de tunnel étanche.

Le Play Store d’Android ainsi que la boutique d’applications d’Apple en sont remplis. Lisez les recommandations des utilisateurs pour dénicher les meilleurs.

4) Naviguez TOUJOURS sur des sites sécurisés

Privilégiez les sites affichant une adresse HTTPS comme le nôtre plutôt que les sites en HTTP. Particulièrement si vous devez faire transiter des données comme vos informations bancaires ou confidentielles.

5) Évitez les réseaux publics

Tenez-vous loin des réseaux Wi-Fi publics, si vous le pouvez. Aéroport, bibliothèque, centres commerciaux, etc. Autant d’endroits publics où les pirates informatiques aiment passer quelques heures à épier les internautes sans être trop importuné.

De toute façon, on ne devrait JAMAIS utiliser un réseau public pour faire transiter des informations sensibles comme nos numéros bancaires et d’autres données du genre.

6) Gardez vos appareils à jour

En terminant, pourquoi remettre à demain une mise à jour qui pourrait être faite aujourd’hui ? Si le manufacturier de votre appareil rend disponible une mise à jour, faites-la. Dès maintenant.

Ça reste bien souvent la meilleure manière de se prémunir. Qu’il s’agisse de votre routeur sans fil qui a une mise-à-jour du ‘firmware‘ ou de votre téléphone.

J’aime ça : J’aime chargement…