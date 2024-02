Walmart a frappé un coup de circuit en rachetant Vizio

Les gens de l’industrie des médias ne s’en rendent sans doute pas compte. Mais Walmart, le plus grand détaillant au monde, vient de frapper un coup de circuit en rachetant Vizio, une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de téléviseurs intelligents. Et ça pourrait avoir un impact significatif sur le monde de la publicité en ligne.





Un autre monstre en devenir

Il y a des années, que, dans l’univers médiatique, on s’inquiète, à tort ou à raison, de l’hégémonie d’une poignée d’entreprises sur les contenus en ligne, et plus particulièrement le domaine de la publicité.

Des ogres qui se sont accaparés plus de 80 % de l’assiette publicitaire en ligne. En ne laissant que des miettes ou presque aux autres éditeurs de contenus numériques et régies publicitaires. Voyons un peu les chiffres, selon Statista.

Si d’ordinaire, on avait tendance à n’y trouver que des entreprises connues pour leur empreinte sur l’univers numérique, et pas tant dans le monde physique, comme c’est le cas pour Walmart, les choses pourraient bientôt changer avec cette transaction.

Car, ne nous leurrons pas. Cette transaction d’une valeur de 2,3 milliards $US n’est autre qu’un coup de circuit que vient de frapper le géant du commerce au détail.

Walmart vient d’entrer, et de façon royale de surcroît, dans l’univers du divertissement et de la publicité numérique.

Pourquoi ?

Parce qu’en 2023, selon BusinessWire, les activités de Walmart dans le domaine de la publicité se sont élevées à quelque 3,4 milliards $US.

Ça peut sembler énorme. Mais, tenez-vous-le pour dit, ça ne représentait qu’à peine 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Autrement dit, ça ne peut que croître.

Que pourra faire Walmart avec son nouvel outil

Avec l’acquisition d’un manufacturier de téléviseurs connectés, disponibles tant chez Walmart lui-même que chez Costco, Best Buy et même Amazon, l’entreprise pourra utiliser les données collectées par les téléviseurs Vizio afin de cibler les consommateurs avec des publicités encore plus personnalisées.

Essentiellement présent jusque-là dans vos habitudes d’achat en ligne par le biais de son application de vente au détail, Walmart pourra maintenant cibler aussi en fonction des habitudes de visionnement des consommateurs, ainsi que leurs préférences et leur localisation.

Il lui deviendra plus facile que jamais de vous proposer des produits encore plus ciblés lors de vos emplettes en ligne, ou même en magasin en vous poussant des notifications sur votre téléphone mobile avec la géolocalisation.

Ne soyez donc pas étonnés, si, en naviguant sur le portail numérique de l’entreprise, les produits mis en vedette s’apparentent étonnamment beaucoup à ceux dont vous aurez vues les publicités sur votre téléviseur connecté Vizio.

Car, Walmart ne vient pas d’acheter un simple manufacturier d’écrans. Que non. Il vient de mettre aussi la main sur la plateforme de streaming de Vizio, SmartCast.

Une bébelle (pardonnez-moi l’expression !) que la compagnie pourra utiliser à sa guise, de la même façon que Google le fait avec Android TV et Amazon avec Fire OS sur ses boîtiers et téléviseurs connectés Fire TV.

Pour l’heure, il est difficile de déterminer si la concurrence qu’entend livrer Walmart aux autres acteurs du marché de la publicité en ligne aura des impacts négatifs ou plutôt positifs sur les plus petits joueurs.

Peut-être se battront-ils simplement entre eux pour s’arracher les 80 % déjà répartis entre les plus gros. Ou peut-être aussi Walmart grapillera-t-elle d’autres parts de marché.

Mais, une chose est à peu près certaine. Si on ne la voyait pas encore parmi les entreprises dans le graphique de Statista ci-dessus, il y a fort à parier que son apparition dans le top 10 ne saurait tarder.

Une synergie entre divertissement et consommation

Ça fait des années qu’on s’en rend compte. La ligne est de plus en plus ténue entre le divertissement et la consommation. C’est devenu difficile voire impossible de se divertir purement et simplement sans être assailli par la publicité de toutes parts.

Maintenant, Walmart pourra non seulement promouvoir ses propres produits et services, comme son service de livraison Walmart+ semblable à Prime d’Amazon, mais également faire sonner le tiroir-caisse en vendant de la publicité à d’autres annonceurs par l’entremise de ses téléviseurs connectés.

Il y a des années que Walmart ambitionne de rivaliser avec les Amazon, Google et Apple de ce monde, qui proposent eux aussi des solutions de télévision connectée et de streaming.

Jusque-là, ses multiples tentatives de se frotter à d’autres joueurs tels que Vudu, ou encore Paramount+ ont été plus ou moins fructueuses.

Mais, cette époque est sans doute révolue avec l’achat de Vizio.

Le géant américain pourra en effet tirer parti de la croissance du marché des téléviseurs intelligents et du streaming, et créer du même coup une synergie entre ses activités de commerce au détail et du divertissement.

Qui plus est, en disposant d’une plateforme de streaming intégrée à toute une gamme de téléviseurs déjà présents dans une multitude de foyers, il pourrait lui être beaucoup plus facile de tisser d’éventuels partenariats avec des fournisseurs de contenus en ligne, tels que Netflix et Disney+.

Vraiment, au risque de se répéter, c’est tout un coup de circuit que Walmart vient de frapper.