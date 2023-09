3 façons dont la radio continue (encore !) de nous surprendre

Aussi étonnant que cela puisse paraître, et bien qu’elle ait soufflé plus d’une centaine de bougies sur son gâteau d’anniversaire, la radio nous surprend encore aujourd’hui. Voici 3 façons dont elle le fait encore admirablement.

1. La parfaite machine à voyager dans le temps

Ceux et celles parmi vous qui en ont assez des succès pop américains du jour à la radio se réjouiront. Les chansons rétro et les classiques du rock sont plus populaires que jamais à la radio.

Oubliez l’Auto-Tune et les hits préfabriqués. La radio nous ramène à une époque où la musique était à la fois pure et authentique.

Du très connu réseau radiophonique Énergie au Québec, qui a presque entièrement transformé son catalogue musical pour ne jouer à peu près que les classiques rock des années ’70, ’80 et ’90, jusqu’aux émissions locales de musique rétro des années ’50 et ’60 à votre station communautaire préférée, rarement le charme des airs ‘vintage’ de notre jeunesse aura-t-il autant opéré.

Pourquoi ? Parce que les gens sont nostalgiques; ils aiment réentendre les airs qui ont bercé leur enfance et leur adolescence.

La radio s’est donc transformée en une formidable machine à voyager dans le temps en ranimant chez l’auditoire des souvenirs impérissables grâce à la musique. Et, c’est tant mieux !

Il y a évidemment moyen d’y entendre encore des succès très récents sur plusieurs stations.

Mais de grâce, ne boudons pas notre plaisir quand l’une de nos chansons préférées tourne soudainement à la radio. Montons le volume !

—

2. Sortie du salon pour mieux y revenir après sept décennies

Lorsqu’elle a quitté l’immense boîtier dans lequel on la confinait dans les années ’50 et qu’elle a fait son entrée dans nos véhicules, la radio n’est plus jamais vraiment revenue dans le salon.

Mais…

C’était jusqu’à ce qu’elle y fasse un retour en grande pompe à peu près soixante-dix ans plus tard.

Dans un Chromecast ou un boîtier Roku connecté. Dans une enceinte portative intelligente. Même directement intégrée via une application dans les téléviseurs comme ceux de Samsung et LG, la radio marque en effet son retour fulgurant dans le salon.

Les gens reviennent au confort du salon pour y visionner des films à la demande, jouer aux jeux vidéo, ou encore regarder des vidéos sur YouTube, Alors, quoi de plus normal pour la radio que d’y marquer un retour fulgurant ?

Rien de surprenant, en fait. Puisque la radio n’a jamais cessé de se transformer et s’adapter, et, du même coup, rester en contact avec l’auditoire.

Aucun média traditionnel n’a d’ailleurs aussi bien évolué que la radio.

Certes, son retour au salon se fait plus souvent qu’autrement de façon numérique. Mais, sachez que dans certains pays du globe, dont tout l’Asie-Pacifique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, ou encore le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, il est possible d’écouter la radio FM sur certains téléviseurs Sony.

—

3. Un pont entre le pays d’adoption et le pays d’origine des migrants et réfugiés

À une époque de grands bouleversements, alors que de nombreux migrants et réfugiés fuient leur pays en raison de la guerre, des changements climatiques ou l’instabilité politique, la radio contribue à leur fournir calme, sérénité et réconfort dans leur nouvelle terre d’accueil.

C’est d’ailleurs l’un des aspects les plus fascinants de la radio. Jadis par les ondes courtes, aujourd’hui par l’internet. D’une simple pression sur un bouton, on peut écouter des stations de radio de différents pays et s’immerger dans les sons et les voix de contrées lointaines.

Si pour nous, c’est un dépaysement souvent total par la découverte de nouvelles musiques et de nouvelles langues, pour ces gens partis de leur pays, la radio devient plutôt un oasis de calme et de sérénité. Un pont entre leur nouveau pays et les racines qu’ils quittent souvent à contrecœur.

L’un des meilleurs exemples récents, c’est cette radio mise en place en République Tchèque en marge de la guerre en Ukraine. Elle aura permis à des milliers de réfugiés ukrainiens de continuer à prendre des nouvelles et entendre de la musique de chez eux.