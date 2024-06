Bloguer pour la radio : 20 idées en lien avec vos activités

On vous l’a déjà dit. Écrire des textes de blogue devrait faire partie de vos habitudes régulières sur le site web de votre radio. Ok, mais écrire quoi ? Voici 20 excellentes idées de textes pour alimenter le site de votre radio et attirer des visiteurs.

Toutes des idées simples, efficaces et qui, dans bien des cas, prennent assez peu de temps à préparer et à rédiger. Et, vous remarquerez que dans bien des cas, ces idées pourraient être reprises à l’antenne pour meubler certaines de nos chroniques et interventions.

1. Les nouveautés musicales de la semaine

Ajoutez-vous de nouvelles chansons à votre catalogue musical chaque semaine ou chaque mois ? Alors, publiez un texte de blogue dans lequel vous en parlerez. Pas besoin d’être long. Dans bien des cas, l’information a même presque toute été préparée d’avance dans les fiches descriptives accompagnant les chansons téléchargées.

2. Critique d’albums

Vous avez reçu un nouvel album ? Faites-en la critique. Si vous avez un certain intérêt pour la musique, cela ne devrait pas être trop difficile. À défaut d’en faire une critique à proprement parler, partagez simplement quelques informations (ex. : les musiciens qui collaborent à l’album, le/les auteurs et compositeurs des chansons, etc.).

3. La progression d’un.e candidat.e dans une télé-réalité

Si l’un des citoyens de votre localité (ou région) prend part à une télé-réalité, faites-en un compte rendu à une fréquence prédéterminée. À deux ou trois reprises pendant la semaine par exemple, ou même un simple compte rendu hebdomadaire.

4. Quoi faire ? Où sortir ?

Préparez un calendrier culturel proposant des idées de sorties ou d’activités à pratiquer pendant la semaine. Ex. : spectacles à venir, vernissage à la galerie d’art locale, festival, etc.).

5. Soutenez des causes

Montrez votre appui à des œuvres charitables en prêtant votre plume à d’autres organismes qui tiennent des levées de fonds. Non seulement apporterez-vous de la visibilité à ces derniers, mais vous gagnerez également la sympathie du public envers votre organisation.

6. Quiz hebdo

Préparez un quiz hebdomadaire qui attirera à la fois des visiteurs sur votre site web. Utilisez-le également afin de remplir du temps d’antenne pendant l’une de vos émissions. Voilà une belle idée pour décliner un même contenu de deux façons distinctes.

7. Questions/réponses à des personnalités publiques

Posez des questions par écrit à des personnalités publiques connues et publiez leurs réponses accompagnées d’une courte bio dans votre blogue. Politiciens locaux/régionaux, musiciens, personnalités du monde des affaires, etc.

8. Récapitulatif d’un match

Si vous êtes diffuseur officiel des matchs (hockey, baseball, etc.) d’un club sportif, en théorie vous devriez publier un compte rendu après chaque match. Indiquez-y les marqueurs, punitions, etc. Inspirez-vous des feuilles de pointage dont on trouve quantité d’exemples dans l’internet, puis créez un canevas dont vous n’aurez qu’à vous servir les fois suivantes.

9. Ouverts ou fermés ?

À chaque congé férié, c’est la même chose. Tout le monde se demande si telle organisation ou tel type de commerce sont ouverts ou fermés. Dressez une liste des “ouverts/fermés” à chaque congé férié, puis publiez-les durant la semaine précédente sur votre site web.

10. Coups de gueule et coups de cœur

Envie de dénoncer une situation aberrante ? Ou plutôt de donner votre appui à quelqu’un qui mérite qu’on le reconnaisse ? Allez-y de vos coups de gueule et/ou de vos coups de cœur de la semaine. Ça peut n’être aussi qu’une fois par mois.

11. Les listes

Les listes (Top 5, Top 10, etc.) ont toujours la cote. Préparez une liste distincte par semaine. Ex. : 5 films d’amour à voir pour la Saint-Valentin, 5 places incontournables à visiter dans la région cet été, 10 chansons qui parle des chats ou des chiens, etc.

12. Les applications de la semaine

Vous êtes férus de gadgets et d’électronique ? Vous êtes constamment à l’affût des meilleures applications pour appareils mobiles ? Formulez quelques suggestions hebdomadaires d’applications intéressantes.

13. Le mot de la direction

Les membres de votre station seront assurément heureux d’avoir un compte rendu hebdomadaire, sinon trimestriel des activités de leur station radiophonique. Parlez-y de vos campagnes de levée de fonds à venir, de vos nouveaux salariés et/ou bénévoles, etc.

14. Les bonnes aubaines de la semaine

Recensez quelques-unes des bonnes aubaines de la semaine. Vos annonceurs devraient être heureux de vous fournir une liste de quelques-uns de leurs meilleurs spéciaux susceptibles d’attirer des clients dans leur commerce.

15. Des aperçus (‘previews’) artistiques

En théorie, les médias ont souvent la chance de recevoir des communiqués et des aperçus (films, chansons, spectacles, etc.) AVANT que le public y ait accès. Si tel est le cas dans votre radio, alors donnez-en des aperçus et divulguez quelques bribes d’informations pertinentes.

16. Tableau méritas

Créez un tableau méritas dans lequel vous soulignerez les accomplissements les plus significatifs d’un ou même plusieurs domaines (académique, sportif, entrepreneuriat, etc.). Ça peut être aussi bien à chaque semaine, si vous estimez être capable de maintenir la cadence, ou même simplement à chaque mois.

17. Vos trouvailles web

Partagez les meilleurs sites web, vidéos virales, etc. sur lesquels vous êtes tombé au fil de votre navigation sur internet. Accompagnez-les de vos commentaires, et, si vous en êtes capable, de quelques informations pertinentes sur chacun.

18. Réponses aux questions du public

Recevez les questions des auditeurs (vrais ou faux, peu importe) et répondez-y. Vous pouvez mettre l’accent sur certains domaines en particulier pour lesquels vous avez vous-mêmes un intérêt particulier et avez développé une certaine expertise (jardinage, musique, etc.).

19. Les potins/infos des personnalités connues

Vous êtes abonnés aux pages Facebook, Instagram, etc. de personnalités connues, idéalement locales, régionales ou provinciales ? Alors, tenez une chroniques hebdomadaire dans laquelle vous recenserez les potins/infos les plus intéressants.

20. Les photos qui parlent

Vous êtes témoins de divers événements et prenez des photos ? Organisez une galerie hebdomadaire ou mensuelle des concerts, vernissage, festivals, ouvertures de commerces, etc. auxquels vous assistez, puis laisser les images parlez pour vous. Tout en prenant bien sûr la peine de spécifier l’endroit et le moment où chaque photos a été prise.

Quelles autres idées de blogue auriez-vous le goût de suggérer ?

