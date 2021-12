Bloguer : la meilleure résolution à prendre pour votre site Web en 2022

Si vous n’avez qu’une seule résolution à prendre pour votre site Web en 2022, c’est celle-ci : bloguez.

Parce que bloguer, c’est insuffler la vie à votre site et vos activités

Les internautes ne reviennent pas sur les sites qui ne sont pas mis à jour régulièrement. C’est un fait.

Certains croient qu’à l’ère des podcasts et des médias sociaux, le blogue est dépassé. Faux. Ils se trompent royalement.

Le blogue demeure une excellente façon de se positionner comme influenceur. Et, Dieu sait que l’influence sur le Web, c’est essentiel. Influencer son auditoire, les gens d’affaires de sa région, etc.

Le blogue insuffle littéralement la vie à l’entreprise et la positionne comme leader de son milieu. Rien de moins.

Que retrouve-t-on généralement dans les sites Web des radios ?

Quatre ou cinq thématiques principales reviennent à peu près partout :

la grille de programmation;

les coordonnées;

une page pour les concours et les promotions;

une autre pour la vente publicitaire et/ou la levée de fonds;

l’écoute en ligne et/ou le palmarès.

Évidemment, il y a toujours une déclinaison d’autres pages. Ça va des petites annonces classées aux offres d’emplois, en passant par une page de présentation des animateurs. Mais, de façon générale, on n’y trouve à peu près jamais de blogue.

Pourtant ça se fait naturellement

Combien parmi vous embauchent de nouveaux salariés en spécifiant dans l’offre d’emploi qu’ils devront bloguer ? Je parie que vous êtes très peu nombreux. Pas vrai ?

Pourtant, le blogue a encore et toujours énormément d’importance pour les entreprises.

Le pire, ou le mieux devrais-je plutôt écrire, c’est que ça se fait tout à fait naturellement.

On a tous les outils pour bloguer. Un smartphone, un PC, une connexion internet. C’est tout.

À titre d’exemple, votre responsable des ventes pourraient bloguer à tous les mois pour informer les gens d’affaires des opportunités à saisir, des campagnes publicitaires qui ont bien fonctionné, etc.

La directrice musicale pourrait faire découvrir les nouveautés de la semaine. Partager ses coups de cœur. Etc.

Votre chroniqueur culturel pourrait partager ses opinions sur les films qu’il est allé voir au cinéma ou les séries qu’il a regardé sur Netflix.

Le directeur général de la station pourrait bloguer à chaque semestre pour faire un compte rendu des activités de la station.

D’accord, mais pourquoi bloguer ? Voici 7 EXCELLENTES raisons :

Générer davantage de contenu et faire vivre le site; Améliorer son référencement et son positionnement; Attirer ainsi et fidéliser le lectorat; Mieux positionner l’entreprise dans son secteur (d’activité, géographique, etc.); Développer sa marque et ses produits; Favoriser l’interaction avec son public; Accroître la crédibilité.

Voici finalement 5 conseils essentiels pour mieux atteindre vos buts et objectifs avec le blogue :

A) Bloguez sur des sujets qui vous passionnent

On parle généralement mieux et de façon plus convaincante des sujets qui nous intéressent.

B) Visez la qualité des visiteurs au-delà de la quantité

Mieux vaut selon moi un lectorat de 200 internautes qui reviennent à chaque semaine, que 500 qui ne reviendront pas. Les 200 qui sont fidèles seront beaucoup plus intéressants d’abord pour le dialogue, mais aussi pour d’éventuels annonceurs.

C) Distinguez-vous dans le ton et le style

Les gens apprécient les blogueurs qui ont un ton et un style bien à eux, et non ceux qui sont beige et sans couleur.

D) Mieux vaut faire court mais que ce soit bon, plutôt que long et mauvais

C’est comme le sexe, vous savez. (Oups! Je l’ai écrit.) Mieux vaut 500 mots qui punchent que 1 000 qui endorment.

E) Maintenez une fréquence régulière

N’abandonnez pas vos lecteurs. Si vous les habituez à une fréquence déterminée, alors maintenez-la.

BONUS :

Je vous file 2 hyperliens pour vous aider à trouver des idées et comprendre l’importance du blogue grâce à ces 13 bonnes raisons.

Vous êtes blogueur ? Donnez-nous vos trucs. Pour maintenir la cadence de rédaction, choisir les bons sujets, etc.