Comment se servir de Cleanfeed pour un lien direct avec la radio

L’importance d’être bien équipé

Dans ce texte, on vous proposait en mai 2022 quelques idées à explorer pour produire une émission hors de vos studios.

Or, pour y arriver encore faut-il disposer des équipements de transmission nécessaires. Quelles sont vos possibilités ?

1. Il pourrait simplement s’agir d’un téléphone filaire ou cellulaire. Or, la qualité sonore est rarement au rendez-vous.

2. On pourrait aussi utiliser un codec IP matériel, comme chez Tieline, Comrex et d’autres compagnies semblables.

3. Enfin, comme dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, il pourrait s’agir de services VoIP ou encore de codecs IP logiciels destinés spécifiquement aux radiodiffuseurs, comme IPDTL, Luci Live, ou encore Cleanfeed auquel on s’intéresse dans ce texte.

Oui, il existe d’autres solutions. Sauf qu’elles s’avèrent souvent plus coûteuses. Soit à l’achat, soit à l’utilisation, ou même les deux.

Je pense en outre au lien micro-ondes, ou, plus dispendieux encore, un lien satellite bien sûr.

D’ailleurs, même la fameuse ligne dédiée qu’on a utilisé pendant plusieurs années s’avère assez coûteuse, et elle est d’ailleurs abandonnée de plus en plus par les fournisseurs de services téléphoniques, qui la substituent par la technologie IP.

Parmi ces « 3 solutions pour des entrevues à distance avec une qualité sonore remarquable », outre Cleanfeed dont il est question aujourd’hui, on y parle en plus de RINGR et Zencastr.

De telles solutions vous aideront à interagir avec un invité distant, tout en préservant une qualité sonore assez semblable à celle d’un studio.

Aujourd’hui, on va donc se pencher plus attentivement sur Cleanfeed. On pourrait s’en servir pour des émissions et des reportages publicitaires en direct, par exemple.

Cleanfeed n’est pas unique en son genre, comme on le disait précédemment. Mais c’est l’un des outils en ligne parmi les plus intéressants, selon moi.

On passera donc en revue les 4 principales étapes…

Étape 1 – Créer votre compte Cleanfeed

Étape 2 – Configurer le compte et les paramètres audio

Étape 3 – Établir la connexion de votre côté

Étape 4 – Établir la connexion chez l’interlocuteur distant