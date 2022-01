Gros problèmes en vue avec certaines pièces jointes reçues par courriel

On n’est jamais trop prudent avec les pièces jointes qu’on reçoit par courriel. On ne sait jamais dans quel piège on peut tomber.Voici comment vous protéger.

Personne n’est réellement à l’abri

Même les gouvernements, si bien protégés soient-ils, ne peuvent se soustraire à toutes les attaques informatiques.

En 2011, des pirates informatiques avaient réussi à s’introduire dans les ordinateurs de diplomates au Sommet du G20, justement avec l’envoi d’une pièce jointe malicieuse.

C’est dire que, malgré les précautions qui peuvent être prises par les services de sécurité, il est tout à fait possible de causer de gros dommages avec une pièce jointe malicieuse.

Dans une radio, ça peut entraîner la perte de tous vos fichiers audionumériques ou encore compromettre votre comptabilité.

Comment se prémunir de tels problèmes?

1) D’abord, fiez-vous à votre instinct. Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement faux.

2) Ne téléchargez aucune pièce jointe dont vous ne connaissez pas l’expéditeur.

3) Vous recevez une pièce jointe non sollicitée d’un expéditeur qui semble connu ? Demandez-lui (p. ex.: par téléphone) qu’il confime la légimité de la pièce jointe.

4) Une adresse courriel qui semble légitime peut avoir été falsifiée et provenir d’un tout autre expéditeur (p. ex.: *protected email* au lieu de *protected email* ).

5) Méfiez-vous des pièces jointes dont l’extension du fichier vous est inconnue et vérifiez son existence.

6) Cela étant dit, une extension qui semble réelle (ex.: .dat) peut quand même cacher un fichier malicieux.

7) Par ailleurs, un fichier avec 2 extensions, comme .pdf.exe peut sembler a priori légitime mais cacher en réalité un fichier exécutable.

8) Utilisez un logiciel antivirus ou encore un service comme VirusTotal pour vérifier la pièce jointe.

9) Avant de cliquer un hyperlien, survolez-le avec votre souris. Voyez si l’adresse correspond avec la teneur du courriel.

De tristes histoires de piratage informatique sont survenues au cours des dernières années. Des stations ont vu leurs opérations être paralysées à cause des pirates, comme on le montrait plus haut. Ne tombez pas dans de tels pièges.

Pour d’autres conseils sur la sécurité informatique, consultez notre texte où l’on traite des façons de protéger l’ordinateur du studio.