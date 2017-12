Site Web de l’ARC du Canada : l’année 2017 en chiffres

À l’approche de la nouvelle année, voici un bilan sommaire de la fréquentation de notre site Web depuis janvier 2017.

Les chiffres ci-dessous sont basés sur l’outil Google Analytics, que nous avons recoupés avec les statistiques de l’outil Jetpack de WordPress pour vérification. Les données ont été compilées le 15 décembre 2017 en avant-midi.

Les 5 textes les plus lus de 2017

L’argent reste le nerf de la guerre et la collecte de fonds accapare une grande partie des énergies au sein des organismes à but non lucratif.

À preuve, le billet « 40 idées pour la levée de fonds » paru en 2013 est resté le plus consulté encore cette année.

Entre le 1er janvier et le moment où ce texte est rédigé, il a été consulté à 22 649 reprises. Le temps moyen passé sur la page s’est établi à 5 minutes et 49 secondes. Et ici, sachez que les fréquentations des robots d’indexation n’ont pas été comptabilisés.

Les vues uniques représentent le nombre d’internautes qui l’ont lu, alors que certains internautes l’ont consulté à plus d’une reprise, comme on le constate dans le nombre de pages vues.

Signe que l’intérêt envers la production radiophonique demeure indéniable, le texte « 8 étapes incontournables pour concevoir votre projet d’émission radiophonique » a arraché la seconde place. Il a été consulté 15 055 fois et les lecteurs y sont demeurés en moyenne 5 minutes et 14 secondes.

Comment arrive-t-on sur notre site?

Sur notre site, les médias sociaux n’occupent que le 3e rang en terme d’acquisition des visiteurs.

Comme l’optimisation pour les engins de recherche demeure LA priorité absolue, 77,47 % des visiteurs atterrissent encore sur notre site Web après une recherche. C’est ce qu’on appelle la recherche “organique” ou, en bon français, le référencement naturel.

En 2e position, l’accès direct représente 10,74 % des sessions, c’est-à-dire des personnes qui tapent directement l’adresse dans leur navigateur ou leurs onglets favoris.

Les médias sociaux ne nous envoient pour leur part que 9,63 % des visiteurs.

No. Canal d’acquisition % d’acquisition 1 Référencement naturel (organique) 77,47 % 2 Accès direct 10,74 % 3 Social 9,63 %

Vous me direz que le compte fait 97,84 %? C’est que le reste vient notamment des liens dans les courriels, de sites référents (à 2,04 %) ou encore de l’affichage.

Le TOP 5 des médias sociaux référents

Puisqu’on parlait des médias sociaux, voici notre TOP 5 des réseaux sociaux référents. Lorsque les gens arrivent sur notre site par le biais des médias sociaux, quels sont-ils?

1. Facebook (75,65 % des sessions générées par les médias sociaux)

2. Twitter (17,30 %)

3. Google+ (5,87 %)

4. Pinterest (0,53 %)

5. LinkedIn (0,34 %)

Si Facebook reste le maître incontesté, on s’aperçoit que Twitter (17,30 %) et Google+ (5,87 %) ne sont pas eux non plus des outils à négliger.

Un média de vieux, la radio?

La radio, c’est un média de vieux, prétendent certains. En sont-ils réellement certains?

En tout cas, lorsqu’on regarde les statistiques de fréquentation de notre site Web, ce n’est pas tout à fait ce qu’on constate.

De fait, 19,62 % des sessions mesurées sont réalisées par des internautes âgés entre 18 et 24 ans. Les 25-34 ans génèrent 26,21 % de trafic. Tandis que les internautes de 35 à 44 ans représentent quant à eux 22,65 % des sessions.

Ces chiffres ne signifient peut-être pas que les auditeurs de la radio eux-mêmes sont à majorité des gens qui ont moins de 45 ans. Vous avez absolument raison.

N’empêche que 7 visites sur 10 sur notre site Web sont faites par des gens de moins de 45 ans.

Autrement dit, lorsqu’on s’intéresse aux questions apparentées à la radiodiffusion comme l’animation par exemple, une chose est claire. Ce ne sont pas majoritairement les aînés qui viennent s’informer sur notre site Web. Ce sont les jeunes.

J’avais d’ailleurs préparé un billet il y a quelques mois où je disais qu’après l’adolescence et lorsqu’ils devenaient des travailleurs actifs, les jeunes adultes revenaient à la radio qu’ils considèrent à toutes fins utiles comme le “comfort food” des médias.

Sur 100 % des sessions, un peu plus de la moitié (57,70 %) ont pu être mesurées. Comme vous pouvez le constater, les 25-34 ans sont les plus nombreux. Viennent ensuite les 35-44 ans, puis les 18-24 ans en 3e position.

Un site à saveur internationale

Tous les mois, le site Web de l’ARC du Canada attire en moyenne 10 579, soit approximativement 2 851 par période de 7 jours.

D’où viennent ces gens? Uniquement du Canada, croyez-vous? Effectivement, les Canadiens représentent 51,70 % des sessions sur notre site Web.

Néanmoins, d’autres pays consultent aussi nos publications. Les Français (23,97 %), les Belges (2,39 %), les Américains (1,95 %), ainsi que les Haïtiens (1,85 %) ont eux aussi fréquenté le site Web de l’ARC du Canada cette année.

Côte d’Ivoire, Maroc, Cameroun, Congo-Kinshasa et Suisse complètent le TOP 10 des pays qui sont venus nous rendre visite.

On peut donc dire que la radio intéresse des gens d’un peu partout.

Ne considérez pas le PC comme mort et enterré

En terminant, quoiqu’on le perçoit souvent comme un outil en perte de vitesse, sachez que l’ordinateur est loin d’être mort et enterré.

C’est vrai que les internautes sont de plus en plus nombreux à naviguer sur le Web grâce à leur téléphone ou leur tablette tactile. Or, le PC demeure un outil très utilisé. Particulièrement dans un cadre professionnel. Les chiffres ci-dessous parlent d’eux-mêmes.