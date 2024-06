Quatre modèles d’IA, zéro partage de vos données

DuckDuckGo, le moteur de recherche réputé pour son respect de la vie privée des utilisateurs lance un service anonyme et gratuit de robots conversationnels (‘chatbots’). Parfait pour s’initier à cette technologie de l’intelligence artificielle (IA) sans compromettre nos données personnelles.

D’abord, que sont les robots conversationnels ?

En anglais, on les appelle des ‘chatbots’. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Vous les avez peut-être même déjà utilisés quelques fois sans vous en rendre compte.

Vous savez, la petite fenêtre qui s’affiche dans le coin de votre écran d’ordinateur afin de vous demander si vous avez besoin d’aide sur un site web ?

Il s’agit assurément d’un ‘chatbot’ et non d’un agent du service à la clientèle. Voilà un bon exemple de robots conversationnels.

Ce sont des programmes informatiques qui colligent de l’information et simulent des conversations avec les humains, permettant une interaction fluide et d’apparence réelle.

On sait qu’il existe des foires aux questions (F.A.Q.) ou encore les bons vieux courriels pour obtenir des infos sur les entreprises ainsi que les produits et services qu’elles proposent.

Mais, de plus en plus d’entre elles se dotent de robots conversationnels afin d’assurer une partie de leur service à la clientèle de base et aller un peu plus loin que les vieilles technologies.

Ils ont accès à des bases de données plutôt rudimentaires, en l’occurrence celles des entreprises pour lesquels ils ont été conçus, et leurs réponses ne sont pas très exhaustives.

Or, dans le cas qui nous intéresse, DuckDuckGo rend disponible l’accès à quelques-uns des ‘chatbots’ émergents parmi les plus populaires.

Mais, attention ! Ils sont différents des petits robots qui vous demandent si vous avez complété vos achats sur un site de commerce en ligne.

À la différence des banals robots conversationnels qui piochent leurs informations dans les petites bases de données des entreprises qu’ils servent, ceux proposés par le service à l’adresse Duck.ai de DuckDuckGo tirent leurs informations d’une quantité infiniment plus grande de données.

On parle de GPT-3.5 Turbo développé par OpenAI ; de Claude 3 Haiku d’Anthropic ; de Llama 3 70B de la très réputée compagnie Meta qui est derrière Facebook et Instagram ; ainsi que Mixtral 8x7B créé par Mistral AI. Quatre modèles de langage d’IA parmi les plus prometteurs de l’heure.

Pourquoi l’idée de DuckDuckGo est-elle intéressante ?

D’ordinaire, les robots conversationnels bien connus ne sont pas particulièrement réputés d’une part pour leur respect de l’anonymat. Leur respect des données qu’ils colligent n’est pas non plus parmi leurs forces. Ils seraient même plutôt indiscrets, laissant jusqu’à fuiter certaines données selon ce qu’on en sait.

Or, le service de DuckDuckGo permet justement d’utiliser quelques-uns des modèles d’intelligence artificielle parmi les plus connus de l’heure, et ce, sans laisser de traces derrière soi ni données personnelles.

L’entreprise, qui s’est bâtie une réputation plutôt respectable sur le respect de la vie privée de ses utilisateur, va donc plus loin que les services traditionnels en offrant l’accès à Duck.ai.

Comment ?

D’abord, sachez que l’historique de vos conversations ne sera pas enregistré.

A priori, ça peut sembler un défaut, puisqu’on aimerait bien pouvoir revenir plus tard et retrouver les infos que l’intelligence artificielle nous a fournies. Mais, n’est-ce pas le prix à payer afin que nos infos ne soient pas récupérées ultérieurement ? Un coup de balai et Hop !

Ensuite, sachez qu’aucun de vos échanges ne devrait servir à entraîner les modèles d’intelligence artificielle utilisés.

Enfin, vous n’avez pas à vous connecter afin d’accéder aux robots conversationnels, et, mieux encore, DuckDuckGo remplacera votre propre adresse IP par l’une de ses adresses IP afin que la discussion ait l’air de provenir de leurs serveurs et non de votre propre appareil. Voyez quelques-unes des mentions ci-dessous :

L’utilisation de Duck.ai est gratuite avec une limitation quotidienne quant au nombre d’utilisation.

L’entreprise n’exclut toutefois pas la mise en place éventuellement d’un service plus étendu avec davantage de modèles de langage d’intelligence artificielle et plus de requêtes quotidiennes.

En attendant, amusez-vous à découvrir le potentiel de l’intelligence artificielle, tout en prenant évidemment les précautions d’usage tel qu’on vous le mentionnait dans un autre texte.

Visitez la page https://duck.ai pour en faire l’essai.

En conclusion

J’ai demandé, à titre d’exemple, que GPT-3.5 Turbo me rédige une publicité radio de 30 secondes sur la camionnette Ford F-150 Lightning. Voyez le résultat ci-dessous.

On s’entend. Ça ne réinvente pas le concept de la publicité à la radio. Mais, ça pourrait toujours vous servir comme d’une bonne base pour votre prochain concept.

Vous devrez quand même travailler un peu, on s’entend là-dessus. Mais parfois, ça peut régler le syndrome de la page blanche.

Essayez-les pour différents autres usages. Comme pour rédiger de courtes biographies d’artistes populaires afin de meubler vos interventions, ou encore colliger rapidement certaines informations succinctes.

