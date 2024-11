Tout le monde va sur le site du papillon bleu, et toi aussi tu devrais y être

Que dirais-tu si le nombre de tes abonnés sur l’un des réseaux sociaux du moment augmentait de 225 % en l’espace d’à peine quelques jours ? C’est précisément ce qui m’est arrivé avec la récente migration de X (ex Twitter) vers Bluesky. Et je vais te dire, c’est HALLUCINANT de voir ça aller !

L’histoire est simple. Après la présidentielle américaine du 5 novembre dernier, le réseau social X a commencé à se vider.

C’est qu’une fois le président Trump nouvellement élu, il a annoncé vouloir faire du grand patron de X, Elon Musk, l’un de ses proches conseillers.

Simple comme ça. L’annonce fut suffisante pour ameuter de nombreux utilisateurs de X.

Sans exagérer. Ils ont fui ; littéralement.

Paniqués, plusieurs ont soudainement pris leurs jambes à leur cou. Peu enclins qu’ils étaient à rester sur une plateforme dont le patron allait être assis aux côtés des hautes sphères politiques américaines, et sans doute influencer l’atmosphère du réseau.

Et où sont-ils donc passés ? Tout simplement sur Bluesky.

Un réseau social dont on vous avait déjà parlé ici, et qui, jusqu’à tout récemment, peinait à prendre son envol.

Mais ça, c’était avant que le compteur se mette à grimper en flèche.

En ce qui me concerne, j’ai multiplié le nombre des abonnés de mon compte personnel de 225 % en moins de 4 jours, passant d’à peine 400 abonnées à plus de 1 300 dans le temps de le dire.

Ça va vite, crois-moi, quand tu vois rentrer les notifications de nouveaux abonnés à coups de 30 ou 40 à la fois, dans le temps de le dire.

Bluesky dispose d’une apparence presque en tout point similaire au regretté Twitter. C’est peut-être ce qui séduit beaucoup d’ailleurs.

Inutile de dire qu’en quête d’un nouveau refuge, plusieurs usagers déçus de X ont su rapidement y faire leur nid. Trop heureux d’y trouver une interface similaire à Twitter mais aussi, et surtout, une ambiance qu’on dira simplement moins lourde pour rester poli.

C’est ainsi qu’en l’espace d’à peine quelques jours, le réseau social a franchi le cap des 15 millions d’usagers. Puis, en moins de deux, voilà que Bluesky annonçait avoir atteint les 20 millions d’usagers, en même temps qu’il déployait une nouvelle version de son application.

📢 App Version 1.94 is rolling out today (1/5)

A new release to go along with 20 million users!

Open this thread for details. 🧵

[image or embed]

— Bluesky (@bsky.app) 19 novembre 2024 à 18:51