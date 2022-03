4 conseils pour bien faire une pub ‘live’ en ondes à la radio

Un style publicitaire gagne étonnamment en popularité depuis quelques années. Dans le jargon du métier, on l’appelle le ‘live’, c’est-à-dire une publicité lue au lieu d’être préenregistrée. Voici quelques trucs pour bien la faire…

Pourquoi le ‘live’ gagne-t-il en popularité

Les raisons pour lesquelles la pub ‘live’ gagne en popularité sont nombreuses.

Mais rendons d’abord à César ce qui lui revient. C’est en grande partie à la baladodiffusion qu’on peut attribuer ce soudain regain de popularité à l’égard de la publicité en direct.

Pourquoi ? Parce qu’un animateur de podcast qui a acquis une certaine respectabilité de ses auditeurs peut faire une publicité ‘live’ qui sera drôlement plus convaincante, et surtout moins intrusive et dérangeante qu’une publicité préenregistrée.

C’est une façon relativement facile et rapide de publiciser une entreprise, un bien ou encore un service.

D’autre part, le ‘live’ permet de réagir assez promptement aux événements. Dans ce texte sur les avantages de la publicité, on parlait entre autres de la rapidité.

On vous disait qu’il pouvait suffire, par exemple, d’un simple appel au représentant commercial de la radio pour qu’un texte soit rédigé en quelques minutes et qu’un message ‘live’ soit lu en ondes par l’animateur.

C’est l’une des beautés de ce format publicitaire.

On vous explique comment bien faire un ‘live’ en ondes et on vous donne même un exemple réel…

Comment faire un bon ‘live’