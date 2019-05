Les avantages de la pub radio : l’émotion

Un message à la radio peut faire allusion aux conditions ou même aux événements locaux.Qu’est-ce que ça vient faire avec l’émotion? Attendez…

La radio a cette faculté de susciter des émotions chez l’auditoire en saisissant l’instant présent.

Qu’on pense au climat, à la politique, aux événements de l’actualité ou encore à la géographie, la radio peut littéralement s’emparer du temps présent pour susciter chez l’auditoire une multitude de sentiments.

Bref, la radio fournit des émotions que les autres médias ne fournissent pas ou que très rarement.

On ne lit pas une publicité dans le journal avec émotion. On ne visionne pas non plus les Google AdWords en essuyant une larme de joie.

La radio en revanche peut facilement susciter de la crainte, de l’envie, de l’émerveillement et toute une gamme d’autres émotions, justement en capitalisant sur le moment présent.

Le ton peut être amical ou formel, sérieux ou triste, enfantin ou très adulte, humoristique ou pas du tout.

Mais par-dessus de tout, la publicité radio peut être intimiste, une qualité qu’à peu près aucun autre média ne peut réellement offrir.

Pourquoi la radio réussit-elle cet exploit ?

La radio possède cette faculté de recourir à ce qu’on appellera le théâtre de l’imaginaire.

Elle peut créer des images dans la tête des gens rien qu’en leur faisant entendre le bruit d’une galette de bœuf qui grésille sur le grill ou faire appel à la générosité du public grâce aux témoignages d’enfants victimes d’un séisme.

C’est un média intime, de proximité et d’instantanéité. Ce sont là toutes des qualité requises pour entrer chez les gens et leur parler.

Dès que les gens mettent leur imaginaire à profit, ils aperçoivent soudain dans leur cour arrière cette superbe piscine que vous annoncez.

En plein hiver, les deux semaines de vacances en République dominicaine que vous leur faites miroiter en pleine tempête de neige sont soudainement très attirantes.

Vous avez un produit ou un événement à promouvoir? Ayez recours au pouvoir du théâtre de l’imaginaire et jouez avec les émotions.

