Voici 5 qualités que les annonceurs apprécient de la publicité à la radio

Voici pas moins de 5 qualités que les annonceurs apprécient de la publicité radiophonique, et, mieux encore, que plusieurs autres plateformes publicitaires ne possèdent pas.

La mobilité

Aucun média n’offre autant de souplesse quand vient le temps de rejoindre les consommateurs où qu’ils soient et quoiqu’ils fassent. Vous pouvez l’écouter en conduisant; ce qu’aucune vidéo ni aucun journal ne vous permet. Elle peut vous accompagner en jogging ainsi qu’en prenant votre marche quotidienne. Votre bonne vieille radio à transistor AM/FM vous suivra jusqu’en forêt, à la plage lors de vos vacances estivales ou plus simplement au terrain de camping. À bien y penser, ni le Web, ni la télé, ni le journal, ni l’affichage ne permettent de joindre les consommateurs où qu’ils soient et quoiqu’ils fassent, comme la radio réussit à le faire. Bref, quand les annonceurs souhaitent rejoindre les consommateurs en mouvement ou lorsqu’ils vaquent à leurs occupations quotidiennes, ils optent pour la radio. Lisez d’autres avantages de la publicité radio en matière de mobilité. Le ciblage

On pense souvent que seul l’internet permet de bien cibler les consomateurs. Or, la radio le fait bien elle aussi. Dépendamment de la station choisie, du type de musique qu’on y entend, des émissions et de style des animateurs, on atteindra un public fidèle et bien ciblé. La radio a l’avantage d’être l’un des médias auxquels les gens s’attachent le plus. De fait, quand les gens choisissent une radio, ils y demeurent très fidèles. Des exemples ? Une tribune sportive sera le moment parfait de publiciser un tournoi sportif. Une émission d’affaires publiques peut être le moment parfait de véhiculer les messages municipaux d’intérêt public. Etc. Voyez quelques autres arguments concernant le ciblage grâce à la publicité radio. La rapidité La rapidité d’exécution et l’agilité jouent beaucoup en faveur de la radio. Ce sont même parmi ses plus grands avantages par rapport aux autres médias. Évidemment, rien ne vaut une campagne de publicité planifiée à l’avance. Sauf qu’il arrive certaines circonstances où il faut opérer vite. Comme une crise majeure, un cataclysme, une rupture de stock momentanée, etc. Les délais de production d’une publicité radiodiffusée sont inférieurs à bien d’autres médias, même la création graphique web. En plus, la production radio est à la fois relativement simple et peu coûteuse. Pas d’épreuve photo comme pour l’imprimé, pas de gros tournage en studio comme la télé, ni design graphique complexe comme avec l’affichage Web. Avec une bonne idée et un texte solide, un bon spot de publicité peut sortir en l’espace d’à peine quelques heures, et ce, de la commande jusqu’à la mise en ondes, en passant par la conception et l’enregistrement. Vous lirez ici d’autres exemples convaincants sur la rapidité de la radio. L’exclusivité

Certes, la fréquence est un facteur important dans la publicité. Un avantage d’ailleurs que la radio peut offrir aux annonceurs.

Mais, saviez-vous que la radio permet aussi de profiter de l’exclusivité à certains égards ?

Qu’il s’agisse de la commandite d’un segment choisi, comme une chronique ou un bulletin d’information. Ou encore carrément l’achat d’une heure entière d’émission. La radio permet de protéger pour l’entreprise un créneau horaire qui lui sera entièrement dédié.

En comparaison, avec le système de mise aux enchères publicitaires du web, comme Google Ads par exemple, le premier annonceur qui aura surenchéri plus haut que votre mise apparaîtra systématiquement à la place que vous convoitiez pour votre bannière.

En radio, c’est le genre de chose qui ne se produira pas.

Vous en apprendrez davantage sur l’exclusivité à la radio en lisant ce texte.

Les émotions

La radio a la faculté de susciter des émotions chez l’auditoire en saisissant l’instant présent.

Qu’on pense au climat, la politique, des événements de l’actualité ou la géographie, la radio peut littéralement s’emparer du temps présent pour susciter chez l’auditoire une multitude de sentiments.

Bref, la radio fournit des émotions que les autres médias sont incapables de fournir ou du moins très rarement et plus difficilement.

On ne lit pas une publicité dans le journal avec émotion. On ne visionne pas non plus les Google Ads en essuyant une larme de joie.

La radio en revanche peut facilement susciter de la crainte, de l’envie, de l’émerveillement et toute une gamme d’autres émotions, justement en capitalisant sur le moment présent.

Le ton peut être amical ou formel, sérieux ou triste, enfantin ou très adulte, humoristique ou pas du tout.

Comment et pourquoi la radio réussit-elle cet exploit ?

Lisez ce texte concernant les émotions dans la publicité radiophonique pour mieux comprendre.